Thibo Germonprez moet weg bij EFC-L&R-AGS: “Geen uitleg gekregen waarom”

Tweedejaarsjunior Thibo Germonprez kan terugblikken op een uitstekend seizoen. De renner van EFC-L&R-AGS won zes wedstrijden. Maar vooral zijn provinciale titel zal hem voor altijd bijblijven.

Afgelopen weekend snelde Thibo Germonprez in Heestert naar zijn zesde zege van het seizoen. “Ik ben enorm tevreden”, vertelt hij. “Ik had voor het seizoen nooit verwacht dat ik zes keer aan het langste eind ging trekken. Mijn provinciale titel was het hoogtepunt. Een heel seizoen mogen rondrijden in die schitterende trui, is echt fantastisch. Iedereen herkent je meteen. Ik vind het wel jammer dat de grote UCI-koersen wat tegenvielen. Zondag rijd ik nog één wedstrijd. Ik verschijn in Lendelede aan de start. Ik hoop mezelf nog eens te kunnen tonen, maar niks moet en alles mag.” Volgend seizoen maakt Germonprez de overstap naar de beloften. “Ik verander van ploeg. Er zijn slechts twee tweedejaarsjuniors die mogen blijven bij EFC-L&R-AGS. Ik heb geen uitleg gekregen waarom ik moest vertrekken. Ik hoop mij volgend seizoen een paar keer in de kijker te rijden. Het zal een stuk lastiger worden. Winnen wordt moeilijk, maar je weet natuurlijk nooit. Ik ben ambitieus. Ik ben vooral benieuwd naar het niveau. Als eerstejaarsbelofte is het niet altijd makkelijk om je te manifesteren. De eerste wedstrijden zullen me veel wijzer maken.”

Prijsuitreiking

Donderdag 20 oktober vindt de 21ste prijsuitreiking van WestSprint plaats. “Mijn ploeggenoot Niels De Clerck zal waarschijnlijk WestSprint op zijn naam schrijven. Hij was echt fenomenaal sterk dit seizoen. Het is jammer dat we volgend jaar niet meer bij dezelfde ploeg rijden. Zo’n prijsuitreiking vind ik altijd fijn. Het is eens iets anders.”