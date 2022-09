“Tevreden over seizoen, enkel een overwinning ontbreekt”

Miguel Desmet is als eerstejaarsjunior aan een meer dan behoorlijk seizoen bezig. Hij rijgt de ereplaatsen aaneen en staat op een mooie 6de plaats in het algemene klassement van de Beker van België, met nog één manche te gaan. Toch ontbreekt er volgens hem nog iets: een overwinning in een kermiskoers, iets waarop hij toch wel gehoopt had.

Afgelopen weekend reed de renner van Gaverzicht-Be Okay-AGS de voorlaatste manche van de Beker van België in Jemeppe, op een heuvelachtig parcours. “In principe ligt zo’n zware wedstrijd me iets minder, ik ben beter op een vlakker parcours of op korte hellingen. Het resultaat was dan ook niet top: ik finishte als 76ste in een achtervolgende groep, maar gelukkig kon ik mijn zesde plaats in de Beker van België wel behouden. Er is nu nog één manche te gaan komende zondag, de GP Glineur. En als afsluiter van het seizoen rijd ik dan volgende week nog de kermiskoers in Lendelede.”

Professioneler

Miguel is voor het grootste deel zeer tevreden over zijn seizoen. “Het begin van het jaar heeft me echt verrast, ik had niet gedacht zo goed te zijn. In de zomer heb ik dan wel een kleine terugval gekend, maar ik bleef wel nog altijd op een behoorlijk niveau. Anderzijds had ik echt wel gehoopt op een overwinning, en die is er niet gekomen. Volgend seizoen zou ik graag nog een stapje hoger zetten en het iets professioneler aanpakken. Ik ga bijvoorbeeld met een trainer samenwerken. Mijn droom is toch wel om door te stoten tot bij de profs”, aldus de eerstejaarsjunior, die op die manier een familietraditie verder wil zetten. Zijn vader Tom en grootvader Armand ‘Mantie’ waren in hun tijd immers beiden meer dan verdienstelijke profrenners. (RRK)