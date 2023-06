Tars Poelvoorde (17) is absolute sensatie bij de junioren: “Hij maakt zelf z’n schema’s. Noem het gerust zelfstudie”

Tars Poelvoorde (17) is dé sensatie van 2023 bij de junioren. De zoon van ex-prof Ronny won dit seizoen al vijf (!) belangrijke wedstrijden. “Hij heeft een grote motor”, aldus papa Ronny.

Ronny Poelvoorde was zelf een topper bij de jeugd. “Bij de nieuwelingen en junioren won ik veel veldritten, als tweedejaarsjunior zelfs 22 crossen en enkele wegwedstrijden. Maar dat waren kermiskoersen, niet van het kaliber van nu. In functie van de preselecties voor de Spelen in Atlanta ben ik beginnen te mountainbiken. Toen ging het verkeerd. Ik liep een enkelblessure op en werd in één jaar drie keer geopereerd. Zes jaar deed ik niets, omdat het niet ging. Door omstandigheden ben ik herbegonnen. In 2004 werd ik Belgisch kampioen mountainbiken marathon en vierde op het EK. Daarna koerste ik nog enkele jaren op continentaal niveau op de weg bij Flanders.”

15 jaar later treedt Tars Poelvoorde in de voetsporen van zijn vader. “Zelf ben ik geboren in Tielt en opgegroeid in Dentergem”, vertelt Ronny. “Intussen woon ik in Hertsberge. Tijdens de week woont Tars bij zijn mama in Waregem en loopt hij daar school in het Heilig-Hartcollege. In de weekends en vakantieperiodes is hij bij mij in Hertsberge.” Tars werd geboren in 2005, drie jaar voor Ronny stopte. “Ik heb nog een zoon uit het geboortejaar 1995, Lars. Hij was ook een goeie nieuweling en junior, maar bij de beloften kreeg hij een probleem met zijn hart en is hij uit voorzorg gestopt. Zelf had Tars ook al van jongs af de microbe te pakken. Als ik hem had laten doen, zou hij al bij de miniemen begonnen zijn. Maar dat heb ik tegengehouden. Ik ben er geen voorstander van om al als miniem te koersen.”

Net als zijn vader begon Tars als crosser. “Als aspirant reed hij enkele crosjes en wegkoersen. Toen hij als nieuweling zijn debuut maakte, had hij nog een achterstand. Corona heeft dat proces nog wat meer vertraagd, maar vorig seizoen zag je dat hij als eerstejaarsjunior in 15 kermiskoersen bijna nooit uit de top tien viel. Vorige winter ging Tars voort op zijn elan met winst in een UCI-cross in Zwitserland en een toptienplaats in de Koppenbergcross. Door corona kon hij het BK niet rijden. Normaal had hij het plan om rond de paasvakantie op de weg te beginnen, maar door die corona hervatte Tars half maart al in Nokere. Sindsdien ging het alleen maar crescendo.”

Poelvoorde won een rit in de Ster van Zuid-Limburg, het PK op de weg, een rit en de eindstand in de Tour de l’Eure en de Arend der Junioren in Rekkem. We stellen papa Poelvoorde de vraag waarom Tars nog nooit in de nationale selectie werd opgenomen. “Hij heeft die klimtest in Stoumont moeten doen en die was oké. Maar wat doen ze bij Belgian Cycling? Ze teren op de jeugd die ze bij de nieuwelingen al gerekruteerd hebben. Ah, we liggen daar niet wakker van. Het is leuk om voor de nationale ploeg te rijden, maar het is niet omdat je voor de nationale ploeg rijdt dat je coureur wordt.”

Vijf zeges na een solo

Tars won dit seizoen vijf keer na een solo. “Telkens nadat hij in de laatste 20 km was weggereden”, voegt Ronny eraan toe. “Tars heeft een sterk eindschot. Dat komt omdat we tot nu toe vooral op uithouding gefocust hebben. Op het kweken van een grote motor. Een schema van een trainer volgen doet hij niet. Noem het zelfstudie. Tars zoekt zelf alles uit op vlak van training, voeding en aerodynamica. Alles is op internet te vinden. En stuur ik bij, zodat hij zeker niet te intensief traint. Net voor de paasvakantie heeft hij de intensiteit van de trainingen opgevoerd. Dat rendeert nu, omdat hij zo’n brede basis heeft.”

Dat is niet alles: Tars is ook een goeie student. Hij volgt de richting Latijn-Talen. “Het is nog niet zeker, maar sowieso zal Tars in september naar de hogeschool gaan. Hij denkt aan sportmanagement en bewust niet aan de universiteit. Normaal moet hij dat aankunnen, maar we willen eerst kijken hoe de combinatie met zijn sport verloopt.” Momenteel heeft Tars examens. “In juni zal hij enkel trainen. Hij hervat in de klimkoers in Herbeumont en rijdt in juli de Tour de Valromey, één van de meest gerenommeerde juniorenkoersen. Dat is het volgende doel. Zijn eerste keer in de bergen. Een goeie test voor Tars.”