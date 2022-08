Tanguy Cordy ruilt na blessure hockeystick in voor koersfiets

Tanguy Cordy begint steeds beter zijn draai te vinden in het peloton. De 16-jarige Zandvoordenaar kreeg door de vele fietstochten tijdens de coronalockdowns de smaak te pakken.

“Ik heb zeven à acht jaar hockey gespeeld bij Eclair in Oostende”, vertelt Tanguy. Hij zat toen al graag op de fiets, maar dat brak hem drie jaar geleden tijdens een tochtje in de Vlaamse Ardennen zuur op. “Door een valpartij in een afdaling waren de ligamenten van mijn knie door. Daarna mocht ik geen hockey meer spelen. Tijdens corona ben ik dan steeds meer gaan fietsen met mijn vrienden Joren De Gersem en Xander Carrewyn. Het sprak me echt aan, waardoor ik uiteindelijk besliste om ook te koersen.”

Vorig seizoen zette Cordy zijn eerste stappen bij de Noordzeemeeuw. Nu verdedigt hij als tweedejaarsnieuweling de kleuren van Cycling Team Houtland-Westkust.

“Vorig jaar kon ik mijn koersen niet uitrijden, nu wel. Ik merk dat ik verbeterd ben. Het lukt nu beter om mee te koersen.” Een 17de plaats in Baliebrugge is voorlopig zijn beste uitslag. “Daar had ik echt een goed gevoel. Ook over de eerste koers van het jaar, in Heestert, was ik heel tevreden. Ik heb er veel kopwerk gedaan, wat ik niet verwacht had.”

Stage in Spanje

De Zandvoordenaar peigert zich nu samen met junior Zyon Casier van Isorex af op stage in Spanje. “We zitten tien dagen in de buurt van Malaga. Vandaag (maandag red.) hebben we zelfs vijf uur getraind. Na de stage ga ik tot in oktober normaal gezien elk weekend een koers rijden. Top tien zou al heel goed zijn, maar ik hoop wel een keer het podium te halen. Daarna wil ik een winter goed trainen om me voor te bereiden op de stap naar de juniores. Met mijn nieuwe trainer Jasper Sels moet dat lukken.” (AC)