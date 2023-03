Sven Claerhout klaar voor seizoen met CT Declerck-Yprauto: “Met Bruce Deboot één keer winnen”

Druk is er niet, gezonde ambitie wel. Cyclingteam Declerck Schrijnwerk-Yprauto gaat het vierde levensjaar in. Met Bruce Deboot als uithangbord. En met Sven Claerhout als helper én woordvoerder van dit kleine team.

“Geen druk, iedereen mag z’n ding doen”, verduidelijkt Claerhout. “We mikken wel op enkele zeges bij de nevenbonden. En met Bruce Deboot op winst bij de elite zonder contract. Hij kende vorig seizoen een topjaar. De helft van z’n wedstrijden finishte hij binnen de eerste tien. Eén keer werd hij tweede. De kers op de taart ontbrak. Hopelijk kan hij dit seizoen wel eens scoren.”

Sven Claerhout probeert de kopman van de ploeg een beetje bij te staan. “Ik hoop zelf ook een tiental keer de top tien te halen”, beweert de postbode. “Als dat lukt, kan ik in finales Bruce helpen. We gaan vaak samen trainen. Ik weet dat Bruce ook bezig is met het West-Vlaams kampioenschap in Tiegem. Hij traint regelmatig in die streek.”

Naast Claerhout en Deboot bleef ook Mathias Declerck het team trouw. Met Ydris Salomez (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) en Jurgen Timperman (Molenspurters) werden twee jongeren aangetrokken. Vier renners zijn actief bij de nevenbonden: Jorn Montaigne, Kevin Staelens, Stijn Dupont en Xavier Vanhaelewyn.

“Met Yprauto hebben we sedert vorig seizoen een tweede hoofdsponsor”, verduidelijkt Claerhout. “Ons budget is wat verhoogd. En hoofdsponsor Wesley Declerck, ex-renner van de Lombarden, wil z’n bijdrage zachtjes optrekken. We proberen geleidelijk te groeien. Vandaar dat we twee jongeren aantrokken. In eigen provincie proberen we enkele interclubs te rijden. Ofwel met onze vier renners ofwel vormen we een gemengde ploeg met de renners van Philippe Rosseeuw.” (HF)