Studenten Sport en Bewegen organiseren XX Ladies Race

Vier studenten Sport en Bewegen aan Howest Brugge willen dameskoersen voor U23 op de kaart zetten. Op zaterdag 16 maart organiseren ze ‘XX Ladies Race’ in Kooigem. Om de koers tot in de puntjes voor te bereiden, kunnen de studenten rekenen op de wijze raad van Kooigemse Wielerclub Sport & Nering.

Voor het vak Sport Business Project dienen studenten Sport en Bewegen een eigen sportevenement te organiseren. “We merkten dat dameskoersen voor de U23 ondervertegenwoordigd zijn op de wielerkalender. Daardoor moeten dames die koersen bij de jeugd meteen een grote sprong maken naar de elite”, vertelt Morgane Baute (21). Samen met Kiran Longueville, Gianni Cloostermans en Ieben Verbeure is ze de bedenker van XX Ladies Race U17 & U23. Baute koerst zelf al enkele jaren, waardoor ze uit eigen ervaring kan meespreken over de bruuske overstap naar de elite. “Als 18-jarig meisje is die stap groot. Plots moet je beginnen opboksen tegen vrouwen die een pak meer ervaring hebben. Je moet je weg vinden in een groter peloton, de ritten zijn langer en het tempo ligt ook een stuk hoger. Dat kan zowel fysiek als mentaal beginnen wegen”, gaat de studente verder. Door een rit voor de U23 te organiseren, hopen de studenten de kloof ietwat te kunnen dichten. Leeftijdsgenoten kunnen op die manier op een rustiger tempo de overstap naar de elite maken.

Sport & Nering

Voor de concrete organisatie van XX Ladies Race, kunnen de studenten rekenen op de steun van Wielerclub Sport & Nering uit Kooigem. “Zij hebben het parcours gepland, maar alle andere taken nemen we op ons. We regelen de administratieve kant en zorgen er ook voor dat het een mooi evenement wordt. Als we met een vraag zitten dan staat Sport & Nering klaar voor ons met goede raad”, zegt Morgane. Naast de hoofdrit voor de U23 van 83 kilometer, is er ook een rit voor de U17. Dat parcours is 45 kilometer lang. Morgane zal zelf niet deelnemen aan de koers. “Ik had graag deelgenomen, maar als medeorganisator is het mijn taak om gedurende de dag beschikbaar te blijven om alles in goede banen te leiden.” (SV)