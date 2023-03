Studenten Howest organiseren Women’s Road Race

Komend weekend is het tijd voor de U17 en U23 Women’s Road Race in Beernem. Twee dameskoersen die georganiseerd worden door vijf studenten sport en bewegen van Howest Brugge in het kader van hun opleiding. Al enkele maanden zijn de studenten druk in de weer met de voorbereidingen voor komend weekend. Van het zoeken naar sponsors tot het organiseren van de randanimatie. Alles is tot in de puntjes voorbereid.

“Vorige week kregen we onze definitieve goedkeuring van school”, legt Emke De Keyser, zelf ook renster, uit. “We hebben, denk ik, een heel mooi parcours afgelegd om tot dit resultaat te komen. Het organiseren op zich was ook heel leuk.”

Uniek

Begin deze week stond de teller op 80 deelneemsters bij de U23 en 40 bij de U17. De wedstrijd voor beloften is ook uniek, omdat in België deze categorie samen moet koersen met de elite. De Keyser maakte ook handig gebruik van haar contacten in het peloton. “Veel meisjes heb ik zelf gecontacteerd. Om wat bekendheid te verwerven hebben we ook promofilmpjes opgenomen met enkele bevriende renners. Zo hebben onder andere Hélène Hesters en Jilke Michielsen, die beide aanwezig zullen zijn, meegeholpen. Ook bij de mannen kregen we van onder andere Emiel Verstrynge en Joran Wyseure steun.”

Wielerdorp

Het parcours volgt de wegen van het Vlaams Kampioenschap in Beernem van enkele jaren geleden. Naast de wedstrijd is er ook heel wat randanimatie voorzien. “We hebben zelfs een wielerdorp op poten gezet. Daar zijn onze sponsors terug te vinden alsook enkele fietsen op rollen waarmee toeschouwers het onderling tegen elkaar kunnen opnemen.”

Met een dergelijke succesvolle opkomst rijst de vraag of deze wedstrijd misschien op de kalender kan blijven staan. “Als het van mij afhangt zeker wel”, zegt De Keyser. “Mijn stage volgend jaar doe ik ook in de evenementensector. Het organiseren ligt me dus wel, maar ik zal natuurlijk nog wat steun nodig hebben.” (LR)