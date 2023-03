Sterke start voor Young Cycling Team Middelkerke: Bas Vandenbulcke en Kyano Cottignies maken de koers

Young Cycling Team Middelkerke scoort! Eerstejaarsnieuweling Kyano Cottignies staat met twee indrukwekkende solozeges achter z’n naam. Bas Vandenbulcke en Zeno Durie fietsten enkele ereplaatsen bij elkaar.

Ongeveer vier jaar geleden stond Birger Depreitere, vroeger zelf actief bij de amateurs en de nevenbonden, aan de wieg van het Young Cycling Team Middelkerke. “Opgericht omdat enkele jongens door het afhaken van Mahieu-Kona zonder ploeg zaten”, herinnert de YCTM-voorzitter zich nog. “Momenteel hebben we negen renners. Groter gaan we niet worden. En we staan met plezier renners aan grotere ploegen af. Op 1 september stapt Loïc Vanlaere over naar Starbikes-Bert Containers, het jeugdteam van veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal van Jurgen Mettepenningen.”

Emiel Osaer

Maar Bas Vandenbulcke en Kyano Cottignies wil hij na het seizoen 2023 minstens een jaar langer aan Young Cycling Team Middelkerke binden. “Om een ploeg rond hen te bouwen”, verduidelijkt Depreitere. “Volgend jaar komt ook Emiel Osaer over van de aspiranten naar de U17. Eens ze junior worden laten we die jongens los. Dan zitten ze terecht bij grotere ploegen.”

Explosief

Momenteel oogst YCTM veel publiciteit. “Bas en Kyano zijn de jongens die bij de nieuwelingen de koers maken”, weet Depreitere. “Een hele grote verrassing is dat niet. Dat Kyano wegsnelt van de concurrentie wel. Hij is heel explosief, bijzonder snel in de spurt. Maar zowel in Ursel als in Pommeroeul slaagde hij erin met voorsprong te winnen. Dat is voor mij een aangename verrassing.”

Topcompetitie

Ook al heeft het team geen jeugdlabel, de ploegleiding probeert voor de renners een klein programma uit te werken. Zo staat in het eerste weekend van april in Monts-en-Pévèle een mini-Parijs-Roubaix op de kalender. Ook een driedaagse in Picardië staat op het programma, net als de Prins der Nieuwelingen in Bonheiden en de West-Vlaanderen Cycling Tour.

“Zonder dat jeugdlabel kan je geen Beker van België rijden, maar nieuwelingen kunnen hun kandidatuur stellen voor alle Topcompetitieproeven waardoor ze veel mooie wedstrijden kunnen betwisten”, weet Birger Depreitere. “Zaterdag gaan we met Kyano Cottignies, Bas Vandenbulcke en Zeno Durie die kasseikoers in Noord-Frankrijk verkennen. We proberen af en toe iets te organiseren voor onze renners. Groepstrainingen geven is niets voor ons want intussen heeft iedereen een trainer die de jongens klaarstoomt.” (Hans Fruyt)