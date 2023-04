Stan Vanthourenhout mikt op enkele toptienplaatsen: “Podiumplaats is het hoogst haalbare”

Bewandelt Stan Vanthourenhout (15) een voor de familie ongewoon pad? Hij combineert de weg niet met cyclocross, maar met de piste. Afgelopen winter was hij enkele keren aan de slag in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx.

“Met mijn opa (Rony Devos, red.) ging ik eens naar de Gentse zesdaagse kijken”, verduidelijkt de eerstejaarsnieuweling. “Toen ik dat zag wou ik het ook proberen. Op de Belgische pistekampioenschappen reed ik zowel afvalling als scratch. Eind januari heb ik ook het BK madison gereden. Met Ian Kimpe, ook een eerstejaars. We waren de hele ploegkoers, na een gemiste aflossing, op achtervolgen aangewezen. Punten konden we niet pakken, maar we bleven in dezelfde ronde van de Belgische kampioenen Thibaut Van Damme en Thor Feyaerts. Ik ben van plan ook volgende winter op de piste te koersen.”

Intussen vatte Stan Vanthourenhout, net als broer Seppe actief in het shirt van Team Keukens Buysse, het wegseizoen aan. “In Zonnebeke reed ik mijn eerste koers als nieuweling”, gaat de student moderne talen verder. “Dat ging niet slecht. Ook in Veldegem liep het vrij goed. Ik schoof enkele keren mee, maar bolde in het peloton achter de leidersgroep binnen. In Geluveld ging het fout: een valpartij. Helm en bril staan in mijn gezicht afgedrukt en ik heb een beetje hoofdpijn. Mama vermoedt dat ik een lichte hersenschudding heb, maar ik kon maandag zonder problemen naar school.”

Normaal staat zondag een kermiskoers in Bachte op zijn kalender. “In het weekeinde van 1 mei werk ik in Frankrijk een driedaagse af”, besluit Stan Vanthourenhout. “Ik hoop dit seizoen enkele keren de top tien te halen en misschien eens een podiumplaats, maar dat zal het hoogst haalbare zijn, denk ik.” (HF)