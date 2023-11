Stan Deram klaar voor volgende stap: “Grotere wedstrijden rijden”

Stan Deram (16) heeft zijn debuut bij de junioren achter de rug. Nadat hij eerst enkele regionale crossen afwerkte, waagde hij zich aan UCI-veldritten in Overijse en Ruddervoorde. Hij stelde vast dat het niveau bijzonder hoog is.

De jonge veldrijder begon voorzichtig aan het veldritseizoen. Deze zomer bleken zijn ijzerwaarden niet goed. Vandaar dat hij een weekeinde met competitie afwisselde met een weekeinde zonder. Half oktober werd hij in Heusden derde. Tijd om over te stappen naar het grotere werk.

Overijse sloot hij als 32ste af, Ruddervoorde als 19de. “In mijn eerste UCI-veldrit startte ik op de vijfde rij, maar in de eerste U-bochtjes verloor ik vrij snel veel plaatsen”, blikt de pion van Young Cycling Team Middelkerke terug. “Veel heb ik daar niet kunnen doen. In Ruddervoorde was ik vrij goed weg, maar in de eerste ronde draaiden mijn benen niet goed. Gelukkig kwam ik er nadien een beetje door. Jammer genoeg kwam ik ten val, liep mijn ketting af waardoor ik heel wat plaatsen verloor.”

Naar Van Moer

Niel op zaterdag 11 november wordt zijn volgende cross. Deze week traint Stan Deram in het Spaanse Calpe. Met Briek Plasman bij 25 tot 26 graden. Vanaf 1 januari draagt Deram het shirt van het Van Moer Logistics Cycling Team. In 2024 zal hij iets langer op de weg koersen.

“Eigenlijk was ik het niet van plan, maar ploegleider Kenny Desaever overtuigde mij om volgend jaar tot eind augustus op de weg te koersen”, verduidelijkt Deram. “Dit jaar ben ik in juli al gestopt op de weg. Volgend jaar ga ik een paar grotere wedstrijden rijden. Enkele koersen waar geklommen moet worden ook. Herbeumont heb ik deze zomer gereden. In de eerste afdaling liep mijn ketting af. Daar verloor ik tijd en verbruikte ik veel energie om terug te keren. Die krachten kwam ik in de finale te kort waardoor een degelijk resultaat verloren ging.”

Dit veldritseizoen maakt Deram vol tot eind februari. Daarna bouwt hij een rustperiode in. Eind april of begin mei begint hij op de weg te koersen. (HF)