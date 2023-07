Staf Cappon vindt zijn weg in het peloton: “Hopelijk kan ik de goede lijn doortrekken”

Staf Cappon uit Moorsele is als eerstejaarsjunior niet slecht bezig. Niet dat hij grootse uitslagen laat noteren, maar in zijn – nog maar – derde seizoen laat hij toch zien dat hij wat in zijn mars heeft.

Vorig jaar, als tweedejaarsnieuweling, liet Staf een aantal toptienplaatsen noteren, waaronder ook een tweede stek in Westrozebeke en een vierde plaats in Sint-Denijs. “Ik heb toen inderdaad een mooie stap voorwaarts gezet in vergelijking met mijn allereerste seizoen, al was die wel iets kleiner dan ik gehoopt had. Ook dit seizoen ben ik weer wat beter worden, maar dat heeft zich nog niet meteen vertaald in uitslagen.”

Stafs beste resultaat tot nu toe is een negende plaats in Zillebeke, wat natuurlijk ook al niet slecht is. “Maar ik kan UCI-interclubs mooi uitrijden, in kermiskoersen kan ik meer dan alleen maar volgen… dus dat smaakt naar meer. Het gaat min of meer zoals ik verwacht had, ik hoop natuurlijk die goede lijn te kunnen doortrekken naar de volgende wedstrijden. En nog iets beter mag natuurlijk ook altijd, hé”, aldus de pion van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. “Ik voel me net wat beter in mijn sas op een heuvelachtige omloop, waar de koers hard gemaakt kan worden, al heb ik liever dat ze dat nog niet direct in het begin van de koers doen. Ik ben niet zo explosief, mijn diesel moet de kans krijgen om aan te slaan.”

Zwemmen

Staf wilde eigenlijk al van kleins af koersen, maar uiteindelijk heeft hij toch eerst een carrière in het zwemmen achter de rug. Pas toen in 2020 en 2021 de zwembaden gesloten werden door corona, zette hij de stap naar het wielrennen. “Mijn allereerste wedstrijd reed ik in Lichtervelde, ik finishte als 24ste in het peloton”, aldus de leerling wetenschappen-wiskunde van het Sint-Aloysiuscollege in Menen. (RR)