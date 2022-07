Slovaak Tobias Flasj is Vlaams aspirantenkampioen: “De Belgische nationaliteit aangevraagd”

Met Tobias Flasj heeft het Deerlijkse Gaverzicht-BE Okay-AGS een Vlaamse kampioen bij de aspiranten. In het Antwerpse Arendonk was de Avelgemse Slovaak op 21 juli sneller dan topfavoriet Sander Willems en Mats De Ridder.

Jawel, een jonge Slovaak pakte bij de dertienjarige aspiranten de Vlaamse wegtitel. De familie Flasj kwam acht of negen jaar geleden naar ons land. Vader werkte hier al, maar pendelde tussen Slovakije en België. Tot dat te veel werd. Met zijn vrouw, dochter en Tobias vestigde hij zich in Avelgem. Hier kregen mama en papa nog een tweeling.

“Drie jaar geleden ging ik naar Gent-Wevelgem en Peter Sagan kijken”, blikt Tobias terug. “Ik kreeg toen de wielermicrobe te pakken en begon bij de negenjarige miniemen te koersen. Intussen hebben we de Belgische nationaliteit aangevraagd, maar die administratieve procedure loopt nog.”

Tobias Flasj grossiert in eerste plaatsen. Bij de twaalfjarigen mocht hij in 2021 veertien keer juichen op 21 wedstrijden. En dit seizoen was de winst op het Vlaams kampioenschap in Arendonk zijn elfde overwinning op dertien koersen. “Ik kon uit het wiel van Belgisch kampioen Wout Veuchelen komen en de spurt afmaken.”

Zaterdag in Kruisem zal hij voor het eerst de Vlaamse kampioenstrui kunnen showen. Aan het Belgisch kampioenschap voor aspiranten op zondag 14 augustus in Liedekerke zal Tobias Flasj nog niet mogen deelnemen, omdat hij nog niet over de Belgische nationaliteit beschikt. Intussen spreekt de renner, die in Slovakije geboren werd, perfect Nederlands.

“Vanaf september mag ik naar het secundair en ga ik in Avelgem wetenschappen studeren”, verduidelijkt Tobias, die over een tiental dagen dertien jaar wordt.

