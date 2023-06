Simon Bril blikt terug op een constant seizoen: “Ik voel dat het iedere wedstrijd beter gaat”

Simon Bril (Flanders Color Defever Team) reed afgelopen weekend in Roosdaal-Pamel een mooie wedstrijd waarin hij pas in de laatste kilometer werd gegrepen. In de examenperiode volgt voor hem nu een korte pauze van twee weken.

Op het pittige parcours in Roosdaal-Pamel kon Simon Bril zich meermaals tonen. “De warme omstandigheden waren een extra factor, maar ik kon goed overleven”, doet hij zijn relaas. “Ik heb meerdere keren proberen aan te vallen en in de laatste ronde had ik een kleine voorsprong, maar uiteindelijk werd ik op een kilometer van de finish gegrepen.” Door zijn actieve koers toont de Poperingenaar, die vorige maand top tien kon rijden in Sleidinge en Ingelmunster, dat het wel goed zit met de vorm. “Ik kan tot nu toe terugblikken op een vrij constant seizoen. Ik koers nog niet zo lang, maar ik voel wel dat het iedere wedstrijd beter gaat en dat ik progressie blijf boeken.”

De komende twee weken focust Bril zich op zijn examens. “Ik volg de richting Wetenschappen-Wiskunde met acht uur wiskunde. Dat is niet te onderschatten, dus sla ik de komende twee weekends over. Ik probeer wel om te blijven trainen om de vorm op peil te houden voor de zomer.”

Stage in Frankrijk

Voor de zomermaanden heeft de renner van Flanders Color Defever Team zelfs een kleine stage ingepland. “Met de familie trekken we naar de Lot in Zuidwest-Frankrijk. Daar zijn wel wat mooie beklimmingen van een negental kilometer. Ik hoop om daar de laatste procentjes beter te worden voor de wedstrijden die nog volgen. In de komende weken zou ik graag goed zijn in de Interclubs zoals de Tour du Condroz en Menen-Kemmel-Menen. Ook de rittenkoersen van deze zomer, zoals de Tryptique Ardennais, staan aangekruist”, besluit hij. (LR)