Siebe Mortelé wint bij nieuwelingen: “Mijn beste jaar”

Siebe Mortelé mocht eind juni in Nieuwpoort voor het eerst dit seizoen het zegegebaar maken. De 16-jarige Roksemnaar versloeg zijn medevluchters in een sterke sprint.

“Het was niet zo’n groot deelnemersveld, dus had ik op voorhand beslist om meteen koers te maken. Vanaf de start kreeg ik vijf renners mee”, vertelt de tweedejaarsnieuweling. In de kopgroep zag hij Zeno Durie als zijn belangrijkste concurrent voor de overwinning. “Hij is natuurlijk snel in de sprint. Maar op de klinkertjes in het centrum van Nieuwpoort is hij in een bocht weggeschoven en gevallen. Op twee ronden van het einde heb ik nog eens doorgetrokken en was er nog een renner gelost.” In de sprint voelde Siebe Mortelé zich zegezeker. “Ik wist dat ik de snelste was. Natuurlijk ben ik heel blij met mijn overwinning, want ik heb dit jaar al veel gewerkt voor Corneel Vanslembrouck en andere ploegmaats. Bij de aspiranten had ik al gewonnen, maar dit was de eerste keer bij de nieuwelingen.”

Beste jaar

De renner van FlandersColor-Galloo voelt dat hij opnieuw een stap vooruit heeft gezet. “Het gaat heel goed dit seizoen. Ik weet nog dat ik vorig jaar verteld heb dat het mijn beste jaar tot nu toe was, maar dat is nu weer het geval.” De Roksemnaar finishte bijvoorbeeld ook als vijfde in Zwevegem. “Golvende parcours liggen me altijd goed. Ik was ook heel blij met mijn zevende plaats in Ichtegem, want ik heb nog in die straat gewoond. Mijn oma en opa wonen zelfs aan de aankomstlijn. Het was extra speciaal omdat mijn opa kort daarvoor een beroerte had gekregen. Hij is nog aan het revalideren, maar het gaat gelukkig al beter.”

West-Vlaanderen Cycling Tour

De komende weken pikt Mortelé enkele kermiskoersen mee. “Hopelijk word ik daarna door de ploeg geselecteerd voor interclubs. Ik kijk vooral uit naar de Triptyque Ardennais en naar de West-Vlaanderen Cycling Tour. Ik wil deze zomer nog goed presteren, maar vooral ook veel trainen om nog beter te worden.” (ACR)