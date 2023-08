Siebe Mortelé piekt naar de Triptyque Ardennais: “Meedoen voor het jongerenklassement”

Voor eerstejaarsjunior Siebe Mortelé komen de belangrijkste weken van zijn seizoen eraan. De 17-jarige Roksemnaar voelt zich klaar voor een goede prestatie in de Triptyque Ardennais. “Maar ik hoop me ook in de Limburgse Pijl al te bewijzen”, aldus Mortelé.

Door een polsbreuk begon Siebe Mortelé met wat achterstand aan het nieuwe seizoen. Ondertussen liggen die problemen gelukkig al een tijdje achter de rug. “Mijn seizoen is al goed geweest, maar er moet nog iets bijkomen om het top te maken. Een podiumplaats zou bijvoorbeeld mooi zijn.” De Roksemnaar kijkt vooral met veel plezier terug op zijn prestatie in de Vlaams-Brabantse Pijl. “Ik zat mee in de kopgroep van twintig renners én we reden met de ploeg een mooie uitslag in het ploegenklassement.”

Klein rustmomentje

In samenspraak met zijn coach Dave Maertens werkte de eerstejaarsjunior bewust toe naar de lastige wedstrijden in augustus. Toch liet hij de fiets thuis tijdens een weekje vakantie aan het Comomeer. “Mama wilde het niet (lacht). Maar de trainer vond het niet erg. Dat klein rustmomentje kan voor een boost in de conditie zorgen.” In de vorige wedstrijden voelde Mortelé al dat het met de conditie wel snor zit. “Maar veel wedstrijden draaien uit op een massasprint, en dat is nu eenmaal niets voor mij. In Menen-Kemmel-Menen heb ik bijvoorbeeld in de laatste ronde nog een viertal keer geprobeerd om aan te vallen.”

Zondag staat in en om Tongeren de gloednieuwe Limburgse Pijl op het programma. “Een wedstrijd in lijn met elf beklimmingen en twee kasseistroken: ik zal direct weten waar ik sta. Daarna ben ik ook nog geselecteerd voor de Triptyque Ardennais en voor een interclub in Ingelmunster. Voorlopig geen kermiskoersen dus. In grote koersen is het moeilijker om een resultaat te rijden, maar je verbetert er wel door.” Vooral de Ardense rittenkoers – met ex-winnaars zoals Ivan Basso, Philippe Gilbert en Jan Bakelants – spreekt tot de verbeelding. “Die koers moet me goed liggen. Ik hoop mee te doen voor het jongerenklassement en dicht te finishen in de bergetappes.” (AC)