Siebe Bauwens zaterdag PK-favoriet tegen wil en dank: “Ik vrees dat de anderen tegen mij zullen rijden”

Door de afwezigheid van Xander Scheldeman – hij trekt met Isorex naar de Vredeskoers in Tsjechië – wordt Siebe Bauwens nog meer als favoriet voor de West-Vlaamse titel op de weg bekeken. De Bruggeling zou het liever anders zien.

Zaterdag strijden de nieuwelingen in Adinkerke om de provinciale titels. Bij de tweedejaars torst Bauwens de favorietenrol. “Ik won twee keer, ik word in die rol van topfavoriet geduwd”, zucht de zoon van Tarteletto-Isorex-manager Peter Bauwens. “Ik vrees dat ze tegen mij zullen rijden. Wat niet zo plezant is, ik zou het liever anders zien. Doordat Xander Scheldeman en Louic Boussemaere in Tsjechië rijden, is onze ploeg onthoofd. Jenthe Verstraete is mijn enige ploegmaat.”

Bauwens hoopt dat de weersomstandigheden een handje helpen. De helft van het parcours gaat langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Langs het water kan een stevige bries de wedstrijd harder maken.

Hoop op wind

“De omloop is volledig vlak, ik hoop dat er wat wind staat, anders wordt het een saaie koers. Die strook langs het water is drie kilometer lang. Daar kan, afhankelijk van hoe de wind staat, het peloton uit elkaar gewaaid worden. Is er wat wind, dan kunnen we in een groepje van hooguit tien naar de finish. Zonder wind rijden we met dertig of veertig man naar de streep. Ik ben redelijk snel, maar zou liever met een elitegroepje op de aankomst afstormen.”

Uiteraard is Siebe Bauwens niet de enige naam die in de favorietenlijstjes opduikt. Ook Mauro Adyns, Wout Hemeryck en Matthé De Leyn worden her en der getipt. “Corneel Vanslembrouck, recent derde op het PK tijdrijden, kan zaterdag een bondgenoot worden”, gaat Bauwens verder.

“Twee weken terug reed hij in Bachte drie kwart van de wedstrijd alleen voorop. Jammer genoeg voor hem kon Siebe Van Canneyt nog het gaatje dichten en werd hij tweede. Corneel is in hele goeie doen. En Mauro Adyns is een heel attractieve coureur. Ook hij zal van het PK een harde wedstrijd willen maken.”

Voor Bauwens is de provinciale titelstrijd al enkele weken een doel. Daarna kijkt hij uit naar de eerste Ronde van Vlaanderen voor nieuwelingen (22/5). “De Topcompetitiewedstrijd in Vorselaar de week voordien laat ik schieten. Vorig jaar had ik daar een slechte ervaring. Met het oog op de Ronde van Vlaanderen wil ik geen risico’s nemen.”