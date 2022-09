Sharon Mattheus (27) sinds juni official bij wielerbond: “Dit moet een passie van je zijn”

Ze was zelf zes jaar renster en sinds juni is Sharon Mattheus (27) official bij Cycling Vlaanderen. “Jong en vrouwelijk, dat zie je niet vaak bij de wielerbond”, lacht de Ichtegemse.

Sharon Mattheus begon na haar periode als wielrenster de studie farmacie aan de VUB in Brussel en is nu als apotheker aan de slag in haar eigen Ichtegem. Maar sinds juni heeft ze er dus een hobby bij. “Dat klopt, want van actief sporten komt er momenteel niets in huis”, lacht ze. “Ik zit al een tijdje in de organisatie van de koersen in Ichtegem en ben zo aan de praat geraakt met Cycling Vlaanderen. Ik houd toffe herinneringen over aan mijn eigen koersperiode en kan op deze manier actief blijven in mijn favoriete sport. Of ik het mis? Neen. De koers op zich mis ik wel, maar dat fietsen in slecht weer helemaal niet. Ik ben trouwens niet de jongste official in West-Vlaanderen. Dat is Giel Barbry. (lacht) Maar jong én vrouwelijk, dat zie je inderdaad niet zo heel vaak bij de wielerbond.”

Sharon amuseert zich. “Ik beleef het nu eens vanuit de andere kant, maar ook dat bevalt me. Ik zit mee aan de inschrijvingstafel en kruip ook geregeld mee in de auto. Momenteel ben ik nog aan mijn stage bezig. Normaal duurt die twee jaar, met een theoretisch en een praktisch examen. Of ik daarvoor stress heb? Neen, niet echt. Alles wordt goed uitgelegd.”

Sharon beseft dat de nood aan nieuwe gezichten onder de officials welkom is. “Die vergrijzing zie je overal. Bij seingevers is dat bijvoorbeeld ook een groot probleem. Het wordt niet makkelijk om dat probleem op te lossen, want je moet dit doen omdat je het graag doet. Er kruipt veel tijd in. Ik doe bijvoorbeeld veel aspirantenkoersen en dan ben je al gauw een volledige dag in het weekend kwijt. Het moet echt wel een passie van je zijn. Maar als die passie voor de wielersport er is, kan ik het alleen maar aanraden. Je komt bij aangename mensen terecht, ook als vrouw in deze mannenwereld”, besluit Mattheus, die vorig weekend in Wervik haar laatste wedstrijd van dit wegseizoen afwerkte. (TVB)