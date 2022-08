Shanaya Esther Schollaert combineert atletiek met wielrennen: “Ik wil ook de top bereiken op de fiets”

Lopen en koersen! Shanaya Esther Schollaert (14) probeert deze combinatie nog even aan te houden. Zaterdag trekt ze naar Otegem voor het provinciaal kampioenschap. Ze hoopt de top tien te halen.

“De sterkste meisjes nieuwelingen komen uit de provincie West-Vlaanderen”, verwijst Shanaya Schollaert naar Belgisch kampioene Jilke Michielsen, Zita Gheysens, Luca Vierstraete en Michelle Dheedene. “De meesten onder hen zijn dan ook nog vrij snel in een sprint. Vorige week reed ik de klimkoers in Vresse-sur-Semois. Ik eindigde tiende en was best fier, want de Belgisch kampioene kwam pas drie minuten later binnen.”

Otegem is geen klimkoers. Daar wordt zaterdag wellicht gespurt om de West-Vlaamse titel. Pakt Shanaya Schollaert de provinciale trui, dan wordt dat haar eerste in het wielrennen. In atletiek veroverde de meid al diverse titels. “In het veldlopen én op de 1.000 meter was ik bij de miniemen Belgisch kampioene”, verduidelijkt het meisje dat recent Blankenberge ruilde voor Tielt. “Dit jaar heb ik drie steeplewedstrijden gelopen. Ik won ze alle drie, onder meer het provinciaal en het Vlaams kampioenschap.”

Op de weg

Kort na het BK veldrijden in Meulebeke begin 2021 reed ze enkele rondjes op het parcours. “Ik zag dat op tv en wou dat ook doen. Peter Derynck, voorzitter van de Molenspurters, zag me rijden en drong erop aan te beginnen koersen. Eerst hield mijn papa de boot af, maar in de winter van 2021-22 reed ik een aantal crossen. Intussen is Rudi Van de Sompel mijn trainer. Om in het veld een goed figuur te slaan moet je ook op de weg koersen om snelheid op te doen, vertelde hij. Dus koers ik ook op de weg. Best tof. In de atletiek hoor ik tot de besten van het land. Ik won drie jaar op rij de CrossCup. Of ik ook in de koers goed zal worden, weet ik nog niet.”