Seven Hills Challenge, driedaagse in het Heuvelland: “Voor Vlaanderen is dit een baanbrekend project”

De vzw Seven Hills pakt in het weekend van 14, 15 en 16 juli uit met een uniek wielerconcept waarbij U17 renners en rensters zeven uiteenlopende proeven afleggen. Aansluitend is er Kemmel Koerse voor profs.

Voorzitter Eli Declercq uit Westouter ziet met de Seven Hills Challenge, een knipoog naar de zeven hellingen in de streek, zijn jongensdroom in vervulling gaan. “Samen met enkele ondernemers, Cycling Vlaanderen, gemeente Heuvelland en Kemmel Koerse moet ons project op termijn een internationaal deelnemersveld kunnen aantrekken. Momenteel zijn er 12 teams ingeschreven. Ik zou blij zijn met 15 ploegen van 6 deelnemers (45 jongens en 45 meisjes) en hoop stiekem op de komst van de Amerikaanse ploeg. We zullen gastrenners- en rensters laten deelnemen. Vandaar dat er al een Canadese renster is ingeschreven. Hoe klein ook, de toon is gezet.”

Seven Hills Challenge, geïnspireerd op La Journée de la Jeunesse in Frankrijk, bestaat uit zeven proeven over drie dagen met gemengde teams op het grondgebied van Heuvelland. Op vrijdag vinden simultaan de individuele klimtijdrit op de Monteberg en de behendigheidsproef plaats. ’s Avonds wordt de offroad-ploegentijdrit gereden in de Warande in Heuvelland. Op zaterdagmorgen is er het sprinttornooi. Na de middag volgen de traditionele wedstrijden, met om 14 uur de meisjes en om 16 uur de jongens. Op zondag is er dan in echte wereldkampioenenstijl de Mixed Relay (ploegentijdrit). De jury werkt met een puntensysteem waardoor de spanning gegarandeerd is.

Griet Langedock, voorzitter van de beleidscommissie vrouwenwielrennen van Cycling Vlaanderen en bekend van Gent-Wevelgem, is enthousiast. “Ik geloof in de gendergelijke organisatie en multidisciplinaire aanpak. Met dit initiatief komt ieder type renner/renster aan bod. Bovendien belonen we ook de clubs die inzetten op het meisjeswielrennen.”

Lieselot Decroix neemt samen met die andere ex-profrenster Ann-Sophie Duyck het meterschap waar. “Dit is voor Vlaanderen een baanbrekend initiatief, weg van de klassieke koers rond de kerktoren.”

Iets wat Geert Barbry, voorzitter van Cycling Vlaanderen, beaamt. “De unieke Seven Hills Challenge zou een jaarlijks evenement moeten kunnen worden.” (MV)