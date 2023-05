Seppe Vercammen stilaan terug op dreef na blessureleed: “Sabbatjaar om me volledig op de koers te focussen”

Voor Seppe Vercammen heeft het seizoen nog niet meteen gebracht wat hij ervan gehoopt had. Door een vervelende knieblessure heeft hij nog niet veel koersen kunnen rijden, maar gelukkig gaat het nu wel de goede richting uit. Tegen de zomervakantie hoopt hij weer op topniveau te zijn om zich echt te kunnen tonen.

“In januari ben ik te snel te hard willen gaan trainen, waardoor ik mijn knie overbelast heb. Ook de ploegstage heeft daar natuurlijk niet veel goeds aan gedaan en uiteindelijk kon ik amper nog een keer om de zoveel dagen trainen, daartussen moest ik de knie laten rusten. Maar zo geraak je natuurlijk ook niet vooruit, als je voortdurend pijn hebt. In Luik-Bastenaken-Luik dan nog eens op die knie vallen deed er uiteraard ook geen goed aan, en ook op het PK tijdrijden behaalde ik niet het resultaat dat ik zou moeten kunnen behalen.”

“En zo gaat het natuurlijk van kwaad naar erger. Ik heb waarschijnlijk alle soorten onderzoeken en behandelingen gehad die er bestaan, maar uiteindelijk is de enige remedie gebleken: rusten. Na vier maanden gesukkel lijkt alles nu gelukkig achter de rug te zijn, ik kan weer deftig trainen en ben sinds kort ook weer aan het koersen. Op Hemelvaart heb ik de Kersenronde in Mierlo goed kunnen uitrijden in het peloton zonder iets te forceren, dus laat ons nu op dat elan verdergaan”, aldus de eerstejaarsbelofte van RB Zelfbouw UCT.

Grote droom

Zaterdag is er een thuiskoers voor Seppe, maar hij verkiest om het Waalse Walhain op te zoeken. “Toen ik overwoog om me in te schrijven voor Lauwe, waren er al meer dan 200 renners me voor geweest en kwam ik op de wachtlijst terecht. Het parcours in Lauwe is ook volledig vlak en ik voel me gewoon beter in mijn sas op een heuvelachtige omloop. Vandaar mijn keuze.”

“Nu wil ik stilaan opbouwen en binnen een grote maand hoop ik weer op topniveau te zijn, zodat ik me nog een paar keer in de kijker kan rijden. Misschien kan ik in een grote koers wel eens een toptienplaats meepikken, dat zou echt wel eens mooi meegenomen zijn. Tenslotte ben ik eigenlijk nog nieuw in het peloton. Het is nog maar mijn tweede seizoen, en ik voel dat ik nog veel progressiemarge heb.”

“Ik krijg van mijn ouders de kans om een sabbatjaar te nemen, waarin ik niet studeer of werk, om echt alles op de koers te kunnen zetten. Mijn grote droom is om prof te kunnen worden en daarvoor wil ik alle kansen grijpen”, aldus de geboren Truienaar, die na passages doorheen heel Europa nu in onze streek is beland.

(RR)