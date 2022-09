Seppe Vercammen (18) vindt de weg naar het wielrennen: Nog maar drie maand op de fiets en nu al beloftevol

Een absolute nieuwkomer in het juniorespeloton is de 18-jarige Seppe Vercammen. Na een lange carrière in het competitiezwemmen en een korte passage in de triatlonwereld heeft hij sinds drie maanden de weg naar het wielrennen gevonden. Een entree die zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan.

“Ik koers nog maar een drietal maanden en heb dus nog veel bij te leren. Daar ga ik deze winter dan ook werk van maken. Toch had ik zo’n goede start niet verwacht. Ik dacht in mijn eerste koers los uit de wielen gereden te worden, maar het tegendeel was waar.” Seppe mocht al meteen beginnen met de vierdaagse Sint-Martinusprijs in Kontich, boekte in rit twee al een plek in de top twintig en behaalde een verdienstelijke 40ste stek in het algemene klassement. Van een entree gesproken. Begin augustus zette hij zichzelf nog een stapje hoger met een 7de plaats in de manche van de Beker van België in Angreau-Honnelles en in de Vlaams-Brabant Classic in Zemst mocht hij al als tweede het podium op. Tussendoor finishte hij ook nog als 14de in de nationale klimkoers van Couvin. Het ziet er dus naar uit dat we van de tweedejaarsjunior nog het laatste niet gezien hebben. Zelf blijft hij er wel nuchter bij. “Sowieso zit ik nog in een leerproces. Ik moet nog veel beter in het peloton leren rijden, en weten wanneer het goede moment er is om mee te gaan in een ontsnapping”, vertelt hij.

Bijzonder verhaal

Het verhaal van de renner van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke is overigens toch wel bijzonder. Na zijn achtjarige zwemcarrière ging hij les volgen aan de sportschool in Meulebeke, waar hij het fietsen ontdekte. Na een korte passage in de triatlonwereld – waar de sfeer hem niet echt lag – besloot hij om vol voor de koers te gaan. Hij woont nu bij zijn ouders in Lauwe, maar heeft samen met hen al een heel stuk van Europa gezien. De geboren Truienaar heeft al gewoond in Andalucía, Le Mans, Bordeaux, Valence en is nu dus in onze contreien terecht gekomen. Hij is ondertussen afgestudeerd in het middelbaar en krijgt van zijn ouders een sabbatjaar om zich helemaal te concentreren op de koers. “Ik moet immers veel achterstand inhalen op renners die al 10 à 15 jaar koersen. Volgend jaar word ik dan nog eens belofte, wat ook wel een grote stap zal zijn die ik zelf nog niet goed kan inschatten”, klinkt het.”

Dit weekend staat er nog de GP Glineur (Beker van België) op het programma als afsluiter van zijn allereerste seizoen. (RRK)