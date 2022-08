Seppe Vangheluwe na de Ronde van Guadeloupe: “Koers is enorm populair op het eiland”

Hij noemt het een unieke ervaring. Seppe Vangheluwe (26) is terug van een wieleravontuur in Guadeloupe. Hij won een interclub en haalde in de Ronde van Guadeloupe twee maal de top tien.

“De Ronde van Guadeloupe is er het grootste sportevenement van het jaar”, benadrukt Vangheluwe. “De mensen leven daar voor de koers. Als ik eraan terugdenk krijg ik weer kippenvel. Die Ronde van Guadeloupe is hun Tour de France. Wielrennen is in het Franse overzeese departement enorm populair.”

Voor Vangheluwe was Guadeloupe niet het eerste overzeese avontuur op de fiets. Eerder dit jaar reed hij ook Tour du Bénin waar hij een rit won, nog twee podiumplaatsen veroverde en de puntentrui mee naar huis nam. Vijf jaar geleden won hij ook in de Ronde van Togo en die van Guyana een etappe. “Dit jaar haalde ik al zeven keer de top tien in een UCI-koers”, glundert hij. “Intussen heb ik contacten om andere rittenkoersen die niet zo bekend zijn te rijden. Ik zou bijvoorbeeld wel eens de Ronde van Estland of die van Bosnië-Herzegovina willen doen.”

Want voor dergelijke avonturen kan hij zich opladen. Voor koersen in eigen regio is dat moeilijk. Sportief was de Ronde van Guadeloupe op persoonlijk vlak geen groot succes. “In de meeste etappes moest ik gewoon volgen want het waren niet direct mijn parcoursen”, verduidelijkt Vangheluwe. “Tijdens de voorbereiding op de Ronde van Guadeloupe kon ik wel winnen. Een vlakke interclub die ik in de sprint afmaakte. Voor het overige heb ik er vooral voor de ploeg gewerkt. Met twee keer top tien in de Ronde van Guadeloupe ben ik content”, besluit Vangheluwe. (HF)