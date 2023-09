Seppe Leman: “Podium haalbaar als ik goed moment had gekozen”

Tweedejaarsjunior Seppe Leman uit Ingelmunster werd knap vijfde in de UCI-koers in het Franse Plouay. De prestatie van de Molenspurter was des te straffer wetende dat het nog maar zijn tweede koers was na een sleutelbeenbreuk.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik denk het wel. Ik heb mezelf wat verbaasd. We hebben ons getoond als ploeg en het podium was best haalbaar als ik meer het goede moment had gekozen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Tars Poelvoorde heeft een grote voorsprong in het klassement en zal denk ik niet meer te kloppen zijn.”

3. Wat zijn jouw ambities nog dit seizoen?

“We willen met de ploeg ereplaatsen behalen in de Beker van België en zelf wil ik me ook nog tonen tijdens de Keizer der Juniores met de provinciale selectie.”