Seizoen met veel ups-and-downs voor Maxim Delrue: “Paar hoogtepunten, maar had op meer gerekend”

Seizoen 2022 was voor Maxim Delrue eentje met veel ups-and-downs. Goede wedstrijden werden afgewisseld met DNF’s en hij moest ook geregeld gas terugnemen door ziekte. De eerstejaarsbelofte trekt zich vooral op aan de goede koersen en hoopt nu op een goede winter om volgend jaar wél te kunnen doen waarop hij dit seizoen gehoopt had.

“Niet zo tof is toch wel een goede omschrijving voor dit seizoen. Ik was vooral zeer wisselvallig en wisselde goede koersen af met totale offdays. Daarenboven heb ik ook twee keer corona, een keer de griep en nog een andere luchtweginfectie opgelopen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Gelukkig waren er een paar hoogtepunten om me aan op te trekken, zoals een 18de in de profkoers van Ruddervoorde – waar ik nog vóór het peloton aangekomen ben, een derde stek in Varsenare twee weken geleden en nog een paar toptienplaatsen. Niet slecht natuurlijk, maar ik rekende op meer. Een overwinning of een paar podiumplaatsen in kermiskoersen, dat had eigenlijk moeten lukken als ik heel het seizoen op het niveau van nu had kunnen rijden”, aldus de Harelbekenaar, die vorig jaar bij de juniores nog drie overwinningen pakte. Na een goede 12de stek in Hooglede afgelopen zaterdag, was het de dag erna in de GP Jules Van Hevel in Ichtegem weer net wat minder. “In het eerste uur ben ik kunnen wegrijden met een groepje van een vijftal, maar door het hoge tempo in het peloton kregen we geen vrijgeleide. Daarna begon er materiaalpech de kop op te steken, ik moest een paar keer naar de volgauto en uiteindelijk volgde een fietswissel. Toen ik weer kwam aansluiten, was de kopgroep natuurlijk al weg…” Dit weekend koerst de Harelbekenaar nog in Rekkem, en afhankelijk van het gevoel misschien ook nog in Melden.

Verlanglijstje

Ook volgend seizoen rijdt Maxim in de kleuren van Basso Team Flanders en hij hoopt – na een goede winter – een jaar zonder grote pech of ziekte te kunnen doormaken, zodat hij echt kan tonen wat hij in z’n mars heeft. “Een kermiskoers winnen, dat staat toch nog op mijn verlanglijstje, en het zou des te leuker zijn mocht dat in een van de koersen in de ruime omgeving zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Hulste (waar ik dit jaar nog 6de werd), Heule, Lendelede… Daarnaast wil ik me ook in de grote koersen kunnen tonen. Als het een beetje lukt, zou ik willen focussen op het klassement van de U23 Road Series, en natuurlijk ook het Belgisch kampioenschap.” (RR)