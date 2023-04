Saartje Vandenbroucke wil zich toeleggen op tijdritten: “Het gaat goed dit seizoen”

Winst in Ruiselede, provinciaal kampioene tijdrijden, tweede in Burst. Het gaat goed met Saartje Vandenbroucke (27). De renster van Carbonbike Giordana wil zich dit jaar een beetje toeleggen op het werk tegen de klok.

“Vrijdagavond rijd ik een internationale tijdrit in Nederland, een organisatie onder de vlag van de Omloop van Borsele”, verduidelijkt Vandenbroucke. “En de dag nadien doe ik de nationale testtijdrit in Poperinge. Twee tijdritten van circa twintig kilometer: het wordt een pittig weekeinde, maar eigenlijk doe ik dat wel graag. Dit seizoen ga ik mij er echt op toeleggen.”

Het leverde haar al de West-Vlaamse tijdrittitel op. In Ruddervoorde was ze elf seconden sneller dan ploeggenote Elena Debouck. “We wisten dat het tussen ons zou gaan”, aldus Vandenbroucke. “Voor de start deden we alles samen: de verkenning, de opwarming. Na twee rondjes was ik net iets sneller. Inderdaad, het gaat goed dit seizoen. Een verklaring daarvoor heb ik niet. Vorig jaar kwam ik na sleutelbeenbreuk traag op gang. Eind vorig seizoen ging het goed, na een goeie winter trok ik die lijn door.”

Woensdag werkt Vandenbroucke de kermiskoers in Herne af. Zaterdag 29 april begint ze in Bavikhove aan Leiedal Koerse, een 1.2-wedstrijd die in de Vlaamse Ardennen negen hellingen aandoet. “Mijn eerste grote test”, beweert de kwaliteits- en productieverantwoordelijke bij NV Karel Sterckx in Roeselare. “Ik hoor van iedereen dat het niveau op internationaal vlak weer steeg. Ben benieuwd. Voor dergelijke grote koersen is mijn trainingsarbeid nipt. Wekelijks zit ik tien tot vijftien uur op de fiets. Ik werk viervijfde. De drie volle dagen dat ik werk, train ik niet.” (HF)