Saartje Vandenbroucke wil zich in de kijker te rijden: “Ambitieus voor BK tijdrijden”

Saartje Vandenbroucke kende al heel wat pech dit seizoen. De 26-jarige renster uit Hollebeke brak haar sleutelbeen en werd besmet met het coronavirus. Op het BK tijdrijden die donderdag op het programma staat hoopt ze een mooie ereplaats te behalen.

Vorige maand mocht Saartje Vandenbroucke de armen in de lucht steken in het Brabantse Everberg. Ze kwam als eerste over de streep na een spurt met twee tegen de Nederlandse Veerman. Een opsteker voor Vandenbroucke na alle tegenslagen. “Ondanks de nodige portie pech ben ik toch wel best tevreden over mijn seizoen tot nog toe”, vertelt de renster van S-Bikes Doltcini. “Ik ben goed uit de startblokken geschoten, maar daarna belandde ik in het sukkelstraatje. Ik brak bij een zware val mijn sleutelbeen en stond een tijdje aan de kant. Het herstel verliep vlotter dan verwacht en ik kon vrij snel opnieuw in competitie komen. Ik kon enkele mooie resultaten uit de brand slepen en mocht ook één keer het zegegebaar maken.”

Helaas was de vreugde van korte duur, want daarna sloeg het noodlot andermaal toe. “Ik werd besmet met het coronavirus en het duurde wel eventjes voor ik volledig hersteld was. Ik heb geen specifieke wedstrijden aangestipt, maar op het BK tijdrijden start ik met ambitie. Met onze ploeg rijden we een mooi programma en staan we onder meer aan de start van de Lotto Belgium Tour en de Baloise Ladies Tour.”

Waar haar toekomst ligt, weet ze nog niet. Maar ze zou wel graag blijven. “Het is nu mijn derde jaar bij de ploeg. Ik heb niet echt de ambitie om opnieuw prof te worden. Bij composteringsbedrijf Sterckx ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie en heb ik flexibele uren.” (IVDA)