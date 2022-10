Rugproblemen spelbreker voor Kjell Cooman in het veld: “Snel pijnvrij worden en plezier vinden”

Kjell Cooman mag tevreden terugblikken op zijn eerste seizoen als belofte. Rustig opbouwen naar volgend seizoen zit er echter niet in voor de renner uit Staden. De komende maanden is hij in het veld te vinden.

Een uitschieter is niet meteen terug te vinden in de uitslagen van Kjell Cooman (19), maar hij kon zich wel meer dan degelijk handhaven in de voor hem nieuwe beloftencategorie. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. Dovy-Keukens-FCC kwam aankloppen om de Stadenaar binnen te halen. “Ze hadden mij gecontacteerd en na een gesprek zat het gevoel meteen goed. Voor mezelf vond ik het ook wel een mooi seizoen. Ik heb mij vooral proberen te bewijzen in klimkoersen. Daarnaast was het vooral ook leren als eerstejaars.”

Ondertussen heeft Cooman de wegfiets voor de crossfiets gewisseld, maar zijn seizoensbegin verliep niet van een leien dakje. “Ik heb last van mijn rug en dat speelt mij op snelle, hobbelige parcours parten. Zo werd ik afgelopen weekend gedubbeld omdat de pijn hevig opspeelde. Uit scans is gebleken dat er te veel druk is op mijn tussenwervelschijf. Ik train nu om spieren bij te kweken in de rug om zo dat euvel te verhelpen, maar dat zal natuurlijk tijd vragen. Ik kan wel blijven koersen. Het is vooral hopen dat de omlopen er snel drassig bijliggen, omdat de schokken dan veel minder zijn.”

De prioriteit ligt nu om terug pijnvrij te worden, maar daarnaast heeft Cooman duidelijke doelstellingen. “Ik wil vooral plezier hebben en een goed gevoel overhouden aan deze winter. Ik hoop natuurlijk enkele goede uitslagen te rijden, zoals podiumplaatsen in B-crossen, maar evengoed wil ik bijleren en mezelf blijven verbeteren.” (LR)