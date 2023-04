Rollegem maakt zich klaar voor Tombroek Koerse

Zaterdag vindt de zesde editie van Tombroek Koerse plaats, een nationale interclubwedstrijd voor juniores. Sinds twee jaar draagt de wedstrijd ook de naam Memorial Dany Mistiaen, die indertijd mee zijn schouders zette onder de organisatie, maar twee jaar geleden is overleden. Koersdirecteur Massimo Van Lancker geeft graag wat meer uitleg over deze wedstrijd.

Klassieker in wording

“Tombroek Koerse is als junioresinterclub nog relatief jong, maar ons doel is wel om verder te groeien naar een echte klassieker, een vaste waarde op de kalender. Wat praktische organisatie betreft, wordt dit jaar een copy-paste van 2022: hetzelfde plaatselijke parcours. Vroeger reden we nog grote lussen richting Zwevegem, maar na de positieve reacties op de plaatselijke omloop van vorig seizoen, hebben we bewust ervoor gekozen om dat ook dit jaar te doen. Het is voor de toeschouwers ook interessanter: ze zien de renners vaker passeren en dat komt de plaatselijke horeca – die we uiteraard broodnodig hebben voor een organisatie als deze – alleen maar ten goede”, aldus Van Lancker, zelf ook voormalig wielrenner en in het dagelijkse leven sporttechnisch coördinator bij Cycling Vlaanderen. “Een element dat we als organisatie hoog in het vaandel willen dragen, is het regionale karakter van Tombroek Koerse. Bij de selectie van teams kiezen we bewust voor de Belgische clubs, waarvan zeker ook enkele regionale teams. We vullen nog aan met drie buitenlandse teams, omdat dat altijd wel een aantrekkelijke koersdynamiek creëert”, vult hij aan.

“Het mag gezegd worden: een koers als deze organiseren zou niet mogelijk zijn zonder het hele team dat z’n schouders onder Tombroek Koerse zet. Het wordt al te vaak uit het oog verloren dat er veel werk achter de schermen gebeurt. Ook van Stad Kortrijk en Politiezone Vlas krijgen we veel medewerking. En last but not least: ook onze trouwe sponsors mogen zeker niet uit het oog verloren worden.” (RRK)