Robbie Vandaele (50) blikt terug op carrière: “De mooiste momenten in het buitenland”

De naam van Robbie Vandaele (50) doet bij echte wielerliefhebbers uit de streek wellicht nog een belletje rinkelen. De Oostduinkerkenaar boekte in de jaren ‘90 onder andere zeges in de Kattekoers en in de Omloop van het Houtland.

“Overwinningen zijn altijd mooi natuurlijk, maar de momenten in het buitenland zijn misschien wel de mooiste om op terug te kijken”, vertelt Vandaele. Zo koerste hij met de ploeg Pollentier in Zuid-Afrika. “Dat was met Nico Mattan, Wim Vansevenant, Pascal De Smul en mijn broer Erwin. Met Palmans reed ik later ook nog in Amerika, Italië, … En in 1993 deed ik in Noorwegen mee aan het WK ploegentijdrijden, toen nog met vier en 100 kilometer lang.” Vooral in 1997 bij Ipso – Euroclean mocht hij in de Belgische profkoersen met zeven zeges en tal van ereplaatsen heel wat mooie resultaten optekenen. De Omloop van het Houtland in Lichtervelde was met een zege, een tweede en een vierde plaats een beetje zijn koers. “Dat was een thuiswedstrijd, want ik ben oorspronkelijk een Torhoutenaar en mijn ouders hebben elkaar leren kennen op Margrietekermis in Lichtervelde (lacht). Ik had dan ook veel supporters in die streek.”

Dopingcontrole

Op dopinggebied beleefde de wielersport in die periode donkere tijden. “Internationaal waren het twee maten en twee gewichten. Daar heb ik wel een behoorlijke degout van overgehouden. Natuurlijk was het opvallend dat er EPO werd gebruikt. Dat was frustrerend.” Die frustratie werd alleen maar aangewakkerd toen Vandaele in 1998 zelf voor zes maanden geschorst werd. Een gemiste dopingcontrole – waar hij naar eigen zeggen niets van afwist – na een knappe vijfde stek in de GP Pino Cerami was de boosdoener. “Maar ik kan mezelf recht in de spiegel bekijken. Ik heb toen gezworen dat ik nooit nog een rugnummer zou opplakken. Ik besliste toen ook om zelf mijn profcontract voortijdig te ontbinden. Voor mij was het definitief gedaan, maar ik heb ondertussen mijn liefde voor de fiets teruggevonden.”

Zijn afscheid van het peloton ziet Robbie Vandaele als het grote geluk in zijn leven. “Ik startte een bloeiend schildersbedrijf en het was ook een mooie boost voor mijn gezin met twee knappe dochters. We hebben ook werk genoeg met de vakantiehoeve Domein Rietvelde en drie andere vakantiewoningen.” (AC)