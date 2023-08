Robbe Staelgraeve (13) onderbreekt seizoen met drie zeges: “Eens zónder fiets op vakantie moet kunnen”

Vorige week pakte Robbe Staelgraeve zijn derde overwinning van het seizoen. De aspirant van Litubel Parket-Wielerteam Waregem is dus in vorm. Deze week is hij nog op vakantie, daarna vliegt hij er weer in. “Een vakantie zónder fiets, dat moet ook eens kunnen”, lacht hij.

Met winst in Bellegem, Krombeke en vorige week in Westkerke staat Robbes teller al op drie; hij heeft dus zeker niet te klagen over dit seizoen. “Die zeges behaalde ik in een pelotonsprint, blijkbaar is dat mijn sterkste punt.” Vorig weekend ging hij nog koersen in Michelbeke vooraleer op vakantie te vertrekken, maar het zware parcours lag hem iets minder. “Het was wel een van de lastigste koersen die ik al gereden heb, en ik had ook niet de allerbeste benen. Daardoor moest ik lossen uit de kopgroep en alleen verder rijden. Ik werd uiteindelijk nog vijfde.”

Nu gaat Robbe een tweetal weken op vakantie met zijn ouders, zónder fiets mee. “Dat moet ook eens kunnen”, lacht hij. “Daarna ga ik er natuurlijk weer volop voor. Ik zou graag nog zoveel mogelijk zeges en podiumplaatsen behalen, maar het is niet dat er nog speciale wedstrijden op het programma staan”, aldus de Outrijvenaar.

18 keer op 21 podium

Ondertussen koerst de 13-jarige aspirant van Litubel Parket-Wielerteam Waregem al zes jaar, waarvan vier op de weg. “Qua zeges is dit seizoen het beste, maar in 2019 – mijn allereerste seizoen – reed ik in 18 van de 21 koersen podium. Dat is natuurlijk ook niet slecht, hé”, aldus de leerling van het College Avelgem, die twee grote idolen heeft: Wout van Aert en Mathias Vanoverberghe (elite zonder contract). Die eerste natuurlijk om evidente redenen, de tweede omdat Mathias een neef van Robbes moeder is. (RRK)