Robbe Marchand sluit geslaagd wegseizoen af: “Heb bewezen er te staan in dit peloton”

Robbe Marchand (Cyclocross Team MJ Wood) sluit dit weekend zijn wegseizoen af in de driedaagse wedstrijd Vermarc Cycling Project. De Houthulstenaar gaat zich nadien opnieuw concentreren op het veldrijden en kan terugblikken op een geslaagde wegcampagne.

De junior reed de voorbije maanden heel wat mooie ereplaatsen bijeen. Ook afgelopen weekend, in de Sint-Martinusprijs in Kontich, deed hij het uitstekend. “Het was mijn eerste vierdaagse, wat best wel spannend was”, blikt hij terug.

“Ik kwam er aan de start als gastrenner van de Molenspurters Meulebeke. Ik had niet meteen hoge verwachtingen, zeker omdat het deelnemersveld dit jaar sterk bezet was met ook internationale renners.” Marchand toonde absoluut zijn plaats te hebben op dit niveau en ging uiteindelijk naar huis met twee vijftiende plaatsen en een twaalfde plaats.

“Het smaakt zeker naar meer voor mij”, glundert hij. “Ik kon mijn sprint een paar keer goed inzetten en voor mijn eerste vierdaagse is dit zeker een mooi resultaat. Ook qua recuperatie na de opeenvolging van wedstrijden ben ik tevreden.”

Goede wisselwerking

Na zijn sterke winter bewijst Marchand nu ook op de weg aardig uit de voeten te kunnen. “Voor mij is het belangrijk dat ik de verschillende disciplines kan blijven afwisselen. Ik vind er een goede wisselwerking die mij in beide seizoenen vooruithelpt.”

“Dit jaar heb ik mijn sprint echt wel goed kunnen ontwikkelen, wat tot een aantal mooie resultaten heeft geleid. Mijn behendigheid uit het veldrijden helpt zeker met het plaatsen voor die sprinten. Ik heb bewezen mijn mannetje te kunnen staan in dit peloton.”

Komende weken neemt Marchand enkele weken rust om zich dan in augustus opnieuw voor te bereiden op het veldritseizoen eind september.

