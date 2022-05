Robbe Dewilde plukt al vruchten van nieuwe trainingsschema’s

Als eerstejaarsjunior timmert Robbe Dewilde aan de weg. De pion van Jonge Renners Roeselare haalde dit seizoen al twee keer de top tien. Hij dankt z’n progressie aan de samenwerking met trainer Youri Bultynck.

Zesde in Edewalle-Kortemark, vijfde in Ruiselede. Tot nog toe de beste uitslagen van Robbe Dewilde. Bij de nieuwelingen vonden we slechts twee toptienuitslagen van de kerel uit Lichtervelde. Dat hij in de coronaseizoenen 2020 en 2021 bij de U17 koerste en dus weinig aan de bak kon komen, is niet de enige verklaring voor die minder opvallende resultaten.

“Ik koers al van bij de miniemen, maar sedert deze winter ben ik beginnen samenwerken met Youri Bultynck als trainer. Ik maak progressie. Tijdens de wedstrijden voel ik meer comfort. Vroeger was vooral volgen de opdracht. Nu kan ik al eens meeglippen in een vlucht en kan ik koers maken. Volgen gaat een stuk makkelijker.”

Training nauwgezet volgen

De student schilder-decoratie aan het VTI Roeselare steekt meer tijd in het koersen. “Ik probeer de trainingsschema’s van Youri Bultynck zo nauwgezet mogelijk te volgen. In vergelijking met vroeger zit ik veel meer op de fiets. Mijn conditie is nog niet top, ik denk dat er ruimte voor verbetering is. Tegen de zomer probeer ik top te zijn.”

Vorig weekend kende Dewilde in Zwevegem-Kappaert een moeilijke dag. Hij finishte anoniem in het peloton. “Zondag probeer ik in Torhout beter te doen. Een week later staat het PK in De Haan op de kalender. Ik hoop dat daar een scenario als in Ruiselede wordt geschreven. Daar zat ik in een vlucht met vijf. Sprinten is niet mijn ding, vandaar dat ik er vijfde eindigde.”

(HF)