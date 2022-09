Rik Deleye: “Belgische ploegen moeten ook scouten op talent”

Deze maand raakte al bekend dat talenten Xander Scheldeman en Louic Boussemaere volgend seizoen naar het jeugdteam van AG2R-Ctiroën trekken. De trend van buitenlandse ploegen die renners op steeds jongere leeftijd komen wegplukken, zet zich hiermee door.

Waar vroeger sterk geïnvesteerd werd in beloftenteams, zien we nu steeds vaker een professionelere omkadering en scouting bij juniorenteams. Gewezen juniorenploegleider Rik Deleye uit Ieper ziet ook de evolutie in het peloton. “De trend is duidelijk zichtbaar. Jonge renners van 17,18 jaar worden echt al gezocht”, legt hij uit. “AG2R heeft bijvoorbeeld mensen voltijds in dienst voor hun junioren, dus kunnen we zeker spreken van een heel professionele benadering. De scouting verlegt zich steeds meer naar de juniorenploegen en is ook enorm uitgebreid. Zo had Flanders Color-Galloo Team dit seizoen de Brit Joshua Tarling in zijn rangen, wereldkampioen tijdrijden in zijn categorie en volgend jaar lid van Ineos-Grenadiers. De evolutie dringt nu ook door bij Belgische ploegen, al zijn buitenlandse teams daar al langer mee bezig.”

Volgens Deleye zullen we steeds vaker jonge Belgen zien vertrekken naar buitenlandse ploegen. Ook omgekeerd zal er instroom zijn. “Een tijd geleden zei ik al dat Belgische ploegen hun vizier op het buitenland moesten richten. De mogelijkheden om te investeren zijn er, maar je moet willen. En je zal eigenlijk moeten, anders dreig je in de nabije toekomst als ploeg achter het net te vissen. Je zal nog goede renners kunnen binnenhalen, maar de toppers die meestrijden voor de overwinning zullen er niet meer bij zijn.” (LR)