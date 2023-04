René Messely: “Vertrouwen dankzij zilver op PK tijdrijden”

René Messely (15) pakte in Ruddervoorde bij de eerstejaarsnieuwelingen brons op het PK tegen de klok. Zaterdag zoekt hij in Poperinge bevestiging.

René komt uit de triatlon. “In het onderdeel wielrennen voelde ik dat ik, in vergelijking met mijn leeftijdsgenoten, iets sterker was”, verduidelijkt hij z’n overstap. “Bij de 14-jarige aspiranten zette ik die stap. In het voorjaar brak ik mijn arm, waardoor ik vorig jaar niet zo veel wedstrijden reed. Toen reed ik het provinciaal kampioenschap tijdrijden met slechts één week training in de benen. Ik werd negende en voelde dat ik daarvoor wat aanleg had.”

Dit jaar volgde de overstap naar de nieuwelingen. “Ik was een beetje bang van de tweedejaars en vooral van de sterke renners van Isorex”, geeft Messely toe. “Die tweede plaats op het PK tijdrijden bewijst dat ik geen schrik moet hebben. Zo’n prestatie kon ik best gebruiken. Dankzij die zilveren medaille tankte ik vertrouwen.”

Wat de pion van Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel zondag in eigen Lendelede meteen liet zien. “Vroeg in de koers waren er veel aanvallen, maar die droegen nooit ver”, vertelt Messely. “Vijf ronden van het einde werd een kopgroep van acht gevormd. Toen Lex Van Daele en Ian Kimpe reageerden, ging ik mee. Uiteindelijk kon ik in mijn eentje de sprong naar de leiders voltooien.”

Messely sprintte naar de vijfde plaats, tot nog toe z’n beste resultaat in een wegwedstrijd. Zaterdag trekt hij naar de nationale testtijdrit in Poperinge, op maandag 1 mei rijdt hij in Waregem het Belgisch kampioenschap tegen de klok. “Ik probeer de top tien te halen”, blikt hij vooruit. “Alec Segaert is mijn voorbeeld. Inderdaad, zijn broer Loïc is mijn trainer. Ook Alec heeft een verleden in triatlon. Zit ik niet in de selectie voor de Himmelfahrt Tour in Denemarken, dan zal ik op 18 mei in Izegem nog eens een triatlon doen.” (HF)