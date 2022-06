Rekkem klaar voor 22ste Arend der Juniores

Zondag is het – na twee jaar onderbreking – weer zover: Rekkem maakt zich op voor de Grote Prijs B&R, ook wel gekend als de Arend der Juniores. Organisator Philippe Durieu geeft wat meer uitleg.

“Het is nu de 22ste editie van de Arend, ooit een gewone regionale junioreskoers, met als eerste winnaar Iljo Keisse. Dit jaar is de zesde editie als Beker van België-interclub. Die ‘upgrade’ was nodig, want sponsors dreigden af te haken. Toen zijn we gaan praten met Stefaan Depaepe van B&R Bouw & Renovatie, die zijn schouders onder het interclubgebeuren wilde zetten. Want om koers te organiseren moet er geld zijn. De organisatievergunning kost zo’n 2.600 euro, er moet prijzengeld zijn, 90 seingevers, het Rode Kruis komt ook niet gratis… Op een jaar organiseren we met Koninklijke Veloclub Sportieve Hoop Rekkem een aspirantenkoers, de finalerit van de West-Vlaanderen Cycling Tour voor nieuwelingen, de Arend der Juniores, en een koers voor beloften en elite zonder contract. Dat willen we blijven doen.”

Vluchtheuvels

Aan het parcours is niets veranderd: start en aankomst aan de gebouwen van B&R in de Lauwestraat, van daaruit richting Lauwe en het Paradijs in Rekkem, een ommetje richting Moeskroen en van daaruit via het Paradijs terug naar Rekkem-Centrum. “Al zeg ik het zelf: ik vind het een mooi parcours. Praktisch overal brede wegen, een stuk bergop richting Moeskroen en een finish van 900 meter rechtdoor op een grote baan. Vroeger stonden er vaste vluchtheuvels, maar om de aankomst daar te kunnen leggen, heeft B&R op eigen kosten en in samenspraak met stad Menen gezorgd voor verplaatsbare vluchtheuvels, voor als er koers is. Nu, op zo’n parcours blijft het peloton meestal lang samen – behalve in 2018, toen Remco Evenepoel het aan stukken reed…”

Start om 14.30 uur, aankomst omstreeks 17.30 uur. (RRK)