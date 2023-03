Ramses Debruyne mikt op overwinning dit seizoen: “Er zijn veel manieren om een goede koers te rijden”

Afgelopen weekend werd het Vlaamse wielerseizoen op gang geschoten, maar Ramses Debruyne is al een weekje langer aan de slag, op Franse bodem. Als derdejaarsbelofte mikt hij op een overwinning in een grote koers – vorig jaar was een tweede stek zijn beste resultaat – en kijkt hij in het bijzonder uit naar een aantal belangrijke wedstrijden in april.

Vorig weekend trok Ramses met het Lotto-DSTNY Development Team naar de Tour des Alpes Maritimes et du Var, dit weekend reed hij de Faun-Ardèche Classic en de Faun-Drôme Classic. In die laatste finishte hij op een verdienstelijke 40ste stek. “Ik voelde me een stuk beter dan de dag ervoor in de Ardèche. Het was een echte waaierkoers en ik raakte mee in de eerste waaier, maar door een hevige zijwind waaiden we met een aantal de graskant in en werden we teruggeslagen naar de tweede waaier. Het gevoel zat echter goed, ik reed veel vlotter dan de zaterdag en dat is wat ik onthoud.”

Ik kijk onder meer uit naar het Circuit des Ardennes en de Ronde van Bretagne

Operatie aan de knie

Vorig seizoen kon de Rollegemnaar zich al geregeld tonen op het internationale toneel. “Het begon evenwel wat minder door een operatie aan mijn knie, maar daarna heb ik goed kunnen opbouwen en nog heel wat mooie wedstrijden kunnen rijden”, verduidelijkt hij. De resultaten logen er dan ook niet om: 15de in de Triptyque Ardennais, 6de in de Strade Bianchi di Romagna, 5de in Parijs-Tours voor beloften en zelfs een 2de plaats in de Coppa Zappi. “Dan is het niet onlogisch dat er dit jaar wel een overwinning op mijn verlanglijstje prijkt”, aldus de student bio-industriële wetenschappen aan UGent, campus Kortrijk.

Ereplaats

“De eerste periode waar ik in het bijzonder naar piek, is de maand april. Daar wachten me wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik, het Circuit des Ardennes en de Ronde van Bretagne. Wanneer ik een koers zoals Luik met een voldaan gevoel kan afsluiten? Dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Je gaat sowieso voor een ereplaats of overwinning, maar er zijn veel manieren om een goede koers te rijden. En het is ook niet de enige wedstrijd in die periode, dus je kan wel iets rechtzetten de week erna, bijvoorbeeld. Later op het seizoen volgt dan nog een tweede belangrijke reeks koersen voor mij, met onder andere de Ronde van Tsjechië en Parijs-Tours”, aldus Ramses. (RRK)