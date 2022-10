Rampjaar van Jordi Warlop krijgt happy end: “We trouwen volgende week”

Jordi Warlop zijn eerste jaar bij de Franse formatie B&B Hotels-KTM is er een om snel te vergeten. De naar Rumbeke uitgeweken Stuivekenskerkenaar miste het gros van het seizoen door ziekte en een zware val op het BK.

Jordi Warlop (26) maakte dit jaar de overstap naar de Franse pro-continentale ploeg B&B Hotels-KTM. Maar 2022 werd op koersvlak een annus horribilis. “In de Ronde van Valencia testte ik positief op corona, maar ik kon goed herstellen en zat in Kuurne in de groep die voor de zege sprintte”, doet hij het relaas. “Daarna was Parijs-Roubaix het grote doel, want met Sport-Vlaanderen krijgen we daar geen wildcard. Helaas werd ik in Parijs-Nice geveld door koorts en moest ik een kruis maken over de Hel van het Noorden. Bij mijn comeback in de World Tour-eendagskoers Eschborn-Frankfurt sprintte ik naar een mooie ereplaats (12de, red.) tussen de grote namen. Er was even beterschap, tot die bewuste val op het BK eind juni.”

Hij brak toen een wervel en vreesde even dat zijn carrière over was. “Ik kon in het begin niets meer, maar uiteindelijk ben ik na zeven weken platliggen weer voorzichtig met kine kunnen beginnen. Even later fietste ik op de rollen en sinds enkele weken train ik weer buiten. De trainingssessies zijn al in functie van 2023, want dit jaar kom ik niet meer in competitie.”

Stage in Algarve

Warlop heeft nog enkele concrete najaarsplannen. “Op 15 oktober stap ik in het huwelijksbootje. Zo krijg dit rampjaar toch een mooi einde. Op 6 november ga ik op stage naar Portugal. Ik boekte voor twee weken in de Algarve”, aldus Warlop, die ook voor 2023 nog onder contract ligt bij de ploeg. (API)