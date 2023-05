Quentin Gore (16) kijkt uit naar PK op de weg in Adinkerke: “Parcours met late laatste bocht ligt me heel goed”

Hij heeft net op tijd de juiste vorm te pakken, Quentin Gore. Maandag werd de Ruddervoordenaar derde voor eigen volk. Zondag betwist hij in Adinkerke het PK op de weg voor tweedejaarsnieuwelingen. “Het parcours daar is op mijn lijf geschreven.”

Het is een opgewekte Quentin Gore die we maandagavond aan de lijn krijgen. De 16-jarige tweedejaarsnieuweling uit Ruddervoorde-Baliebrugge is zonet voor eigen volk als derde gefinisht. In een sprint moest Gore alleen Lowie Baeck en Jasper Christiaens voor zich dulden. “Natuurlijk ben ik heel tevreden over mijn uitslag”, benadrukt Gore. “Ik werd in het verleden al een paar keer derde, maar nog nooit slaagde ik erin om dichter te finishen. Toch voelt het heel speciaal aan om voor eigen volk op het podium te staan. Het was een tof koersje. Ik viel een paar keer aan, maar heb me vooral rustig gehouden en pas op het einde alles gegeven. In de aanloop naar de sprint zat ik ver achteraan in het peloton, dus ben ik tevreden dat ik nog zo dicht kon eindigen. Plots zat ik in het wiel van Jasper Christiaens en ben ik beginnen te spurten. Met die derde plek kan ik zeker leven.”

De renner van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare heeft het gevoel dat zijn conditie in stijgende lijn gaat. “Ik kende dit seizoen wel al veel pech. In Veldegem brak mijn stuur en in de eerste koers in Ichtegem raakte mijn pedaal na een val vast in de spaak van iemands wiel. We hebben de spaak moeten doorknippen, maar natuurlijk was het te laat om nog mee te kunnen koersen. Deze derde plaats is goed voor het vertrouwen. Ik kijk uit naar het komende West-Vlaamse kampioenschap op de weg in Adinkerke.”

Een jaar geleden vond het PK op de weg ook al plaats in Adinkerke. Toen nam Gore deel bij de eerstejaarsnieuwelingen en legde hij finaal beslag op de 17de plaats. “Dat kampioenschap staat me aan, want de omloop ligt me. Het is een topparcours, vind ik. De laatste bocht ligt niet ver van de aankomststreep. Met mijn explosiviteit speelt dat in mijn voordeel. Daarnaast is het een vlakke omloop. Ook dat ligt me wel. Jammer genoeg kende ik vorig jaar ook pech in Adinkerke, want door een valpartij moest ik van ver terugkomen. Toch sleepte ik nog een verre ereplaats uit de brand. Wie weet is er dit weekend meer mogelijk voor mij. Mattijs Soetaert, Briek Plasman en Jasper Verbrugge zijn voor mij de voornaamste favorieten. Die twee laatsten zijn overigens mijn ploegmaats. Soetaert verwacht ik ook sowieso, want vorig jaar was hij al derde op het PK, terwijl hij in dezelfde valpartij als ik betrokken was. En onlangs won hij de wedstrijd in Kortemark. Daar toonde hij dat hij echt sterk is.”

Duatlonvereniging

Gore begon als 10-jarige miniem te koersen en is ondanks zijn jeugdige leeftijd al aan zijn zevende campagne in het peloton bezig. “Wielrennen zit nochtans totaal niet in mijn familie”, vertelt de vierdejaarsleerling sport-wetenschappen aan het Sint-Rembertcollege in Torhout. “Via Duatlonvereniging Baliebrugge en toenmalig trainer Filip Hellebuyck ben ik erin gerold. Door hem ben ik bij de Jonge Renners Roeselare terechtgekomen. Na het PK wachten trouwens nog heel wat mooie wedstrijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen, als ik tenminste de selectie haal. Ook de Topcompetitie-wedstrijden, het Vlaams en het Belgisch kampioenschap op de weg staan op mijn verlanglijstje.”