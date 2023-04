Provinciaal kampioenschap op eigen bodem voor Torsten Demeyere: “Alleen aankomen is een must om te winnen”

Torsten Demeyere rijdt zondag het West-Vlaams kampioenschap voor elite zonder contract in zijn achtertuin, op en rond de Tiegemberg. Hij mag er alvast met een goed gevoel starten, nadat hij zaterdag een mooie tweede stek behaalde in Zele.

“Zaterdag deed echt wel deugd. Door omstandigheden heb ik nog niet veel kunnen koersen dit jaar, ik was er dus wel op gebrand om er een mooie koers van te maken. Er zijn niet zoveel A-koersen, en als je dan een paar keer naast een interclubselectie grijpt, dan heb je al gauw enkele weekends op rij zonder koers. Dan is het logisch dat je jezelf prikkelt om in de wedstrijden waar je wél je kans kan gaan, je echt wel te bewijzen. Ik mag zeker niet teleurgesteld zijn dat ik zaterdag niét won, de eerste (Elias Van Breussegem, red.) was gewoon beter.”

Thuismatch

Zondag krijgt Torsten een echte thuismatch voor de wielen geschoven: het provinciaal kampioenschap in Tiegem. “Het is bij wijze van spreken in mijn achtertuin, dus het is logisch dat ik goed wil zijn”, aldus de renner van Tarteletto-Isorex. “Wil ik winnen, dan is alleen aankomen zo goed als een must. Tijdrijden is immers mijn sterkste punt, sprinten mijn zwakste”, verduidelijkt hij.

Dit jaar rijden de beloften en elite zonder contract hun West-Vlaams kampioenschap in eenzelfde wedstrijd, en dat kan het koersverloop natuurlijk wel beïnvloeden. “Stel dat je in de slotfase wegrijdt met een belofte, dan ga je natuurlijk allebei voluit rijden omdat je allebei kampioen wordt in je eigen categorie. Ben je met meerdere elite zonder contract voorop, dan ga je iets meer speculeren”, aldus Torsten. (RRK)