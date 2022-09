Provinciaal kampioene Julie Stockman mikt op grotere koersen

Julie Stockman rijdt een goed seizoen. Ze behaalde een aantal overwinningen, waaronder vorige week in de West-Vlaamse kampioensrace bij de dames elite. Voor de rest van het seizoen staan er voornamelijk nog kermiskoersen op het programma, maar Julie denkt ook al aan volgend jaar, waarin ze zich meer wil tonen in de grotere wedstrijden.

Eerder dit seizoen was de renster van Multum Accounts Ladies CT al de snelste in de Kermisprijs van Berlare, het Wielergala De Pinte en in Wortegem-Petegem; ze pakte op het PK dus haar vierde overwinning van het seizoen.

“Ik had er bewust niet bijzonder naar toegeleefd en het West-Vlaams kampioenschap als eender welke andere koers behandeld, want ik ga toch altijd voor de overwinning. Die provinciale trui is nu natuurlijk een heel welgekomen extraatje. De koers had immers ook helemaal anders kunnen uitdraaien. Een aantal rensters, zoals Alana Castrique, Julie Sap en Margot Vanpachtenbeke, probeerden geregeld een aanval te forceren, maar kregen nooit echt vrijgeleide. Daardoor werd de koers beslist in een massasprint, en dat blijkt toch min of meer mijn specialiteit te zijn”, aldus Julie.

Toptienplaatsen

“Ik denk wel dat ik mag spreken van mijn beste seizoen tot nu toe. Op voorhand had ik voor deze resultaten willen tekenen.”

“Na de viertal weken die het seizoen nog rest, hoop ik een goede winter door te maken, zodat ik volgend jaar nog iets beter kan doen. Ik heb me nu al bewezen in de kermiskoersen, maar ik wil ook in de grotere koersen meer van me laten horen en ook daar toptienplaatsen rijden”, aldus de 23-jarige sportievelinge, die werkt als sportmonitor bij Defensie. (RRK)