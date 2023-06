Provinciaal coach Patrick Huyghe over nieuwelingen: “Verbrugge is momenteel onze beste tweedejaars”

Begin 2022 volgde Patrick Huyghe (58) uit Gistel Walter Vergote op als provinciaal coach van de aspiranten en nieuwelingen. “We zitten met een goede lichting.”

Patrick Huyghe kreeg de passie voor de wielersport met de paplepel ingegeven. “Ik kom uit een wielerfamilie. Mijn vader heeft gekoerst. Mijn nonkel heeft gekoerst. Mijn schoonbroer was wijlen Danny Jonckheere en de nieuwe partner van mijn zus is Joeri De Knop, wielerjournalist bij Het Laatste Nieuws. Zelf ben ik de voorzitter van de jaarlijkse Memorial Danny Jonckheere, die telkens de laatste woensdag van augustus wordt verreden en dit jaar deel uitmaakt van de U23 Road Series. (glimlacht) Eigenlijk zijn we één grote wielerfamilie.”

Sinds drie jaar maakt Huyghe ook deel uit van Cycling Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen. “Toenmalig voorzitter Geert Barbry is een goeie vriend van mij. Hij had me al een paar keer gevraagd of ik me wilde engageren, maar toen fietste ik zelf nog veel granfondo’s. Als je iets doet, moet je het goed doen. In 2020 liet ik me dan toch overhalen door Geert.” Sinds begin 2022 is Huyghe aan de slag als provinciaal coach van de U15 (aspiranten) en de U17 (nieuwelingen). “Ik maak alle selecties voor de Topcompetitie, Belgische en Vlaamse kampioenschappen, klimkoersen en de West-Vlaamse manches van de Beker van België. Het is dan ook noodzakelijk dat ik alle West-Vlaamse renners goed ken. Haast wekelijks vind je me dan ook terug op een of andere wedstrijd. Uitslagen zijn belangrijk, maar er is meer dan dat. Ik houd zelf trouwens ook een klassement bij.”

In WestSprint, het regelmatigheidsklassement van deze krant, steekt Jasper Verbrugge van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare er momenteel met kop en schouders bovenuit. Huyghe knikt. “Jasper heeft niet één, maar twee stappen vooruitgezet. Hij is een goede coureur met een heel goede kop. Ik zeg niet dat hij prof wordt, maar het is wel van gasten zoals hij dat het moet komen. Jasper kan tijdrijden, alleen rijden, sprinten en ook nog behoorlijk goed bergop rijden. Ik noem niet graag namen, maar momenteel is hij de beste West-Vlaamse tweedejaarsnieuweling.”

Huyghe heeft een punt, want Verbrugghe maakt ook deel uit van de achtkoppige groep die bondscoach Nicky Cocquyt selecteerde voor een trainingsstage in Sankt-Vith. Ook René Messely, derde op het BK tijdrijden voor eerstejaars, mag mee naar de Ardennen. Uit die acht namen moet Cocquyt drie renners selecteren voor de Europese Jeugdolympiade in Ljubljana (23 tot 29 juli). “René doet het prima”, vindt ook Huyghe. “Hij moet in de wedstrijden op de weg nog bevestigen, maar als tijdrijder is hij al heel sterk. De twee sterkste eerstejaarsnieuwelingen in wegkoersen zijn momenteel Kyano Cottignies en Bas Vandenbulcke. Twee talenten. Dat belooft voor volgend seizoen. In de Topcompetitie en klimkoersen zullen we goed scoren.”

West-Vlaamse Schwung

Intussen stelt ook Huyghe vast dat West-Vlaanderen het uitstekend doet. “Onze provincie heeft het meeste aantal wedstrijden van alle provincies”, benadrukt de Gistelnaar, die ook voorzitter van de West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel is. “We mogen de organisatoren in onze provincie in de bloemetjes zetten voor het prachtige werk dat zij leveren. Er zit schwung in de West-Vlaamse wielerwerking. Geert Barbry heeft het als voorzitter uitstekend gedaan en zal ook als voorzitter van Cycling Vlaanderen een meerwaarde zijn. Zijn opvolger in West-Vlaanderen, Bjorn Leenknegt, is net als Geert iemand die ervoor gaat. Er is de voorbije jaren prima werk geleverd en dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn. Maar wel stapje per stapje. We moeten jonge kinderen zo vroeg mogelijk naar de wielersport krijgen, want er zijn tegenwoordig heel veel verschillende sporten waaruit ze kunnen kiezen. We zitten goed. Ik heb Jasper Verbrugge hier als beste renner naar voren geschoven, maar ik kan zo nog drie of vier talenten extra noemen. (grijnst) Alleen ga ik dat niet doen.”