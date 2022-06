Provinciaal beloftenkampioen breekt sleutelbeen: Kasper Saver hoopt op rentree half juli

Op zondag 10 april kroonde Kasper Saver uit Outrijve zich tot provinciaal beloftenkampioen. De renner van het Minerva Cycling Team was toen door het dolle heen, maar het kan snel verkeren: Saver brak zijn sleutelbeen op training en is enkele weken buiten strijd. Midden juli hoopt hij opnieuw in competitie te komen.

10 april 2022 is een dag die de 21-jarige Kasper Saver niet snel zal vergeten. Een paar uur nadat hij had vernomen dat zijn teambaas Filip Carpentier was overleden aan de gevolgen van een hartstilstand, kwam hij als eerste over de streep op het provinciaal kampioenschap voor beloften in Waregem.

Een wedstrijd in de prachtige West-Vlaamse trui heeft hij echter nog niet kunnen afwerken.

“Ik weet niet of zo’n uitrusting extra vleugels geeft, want ik reed enkel nog maar elitewedstrijden, na mijn overwinning in Waregem”, vertelt Saver. “Het zal ook nog een tijdje duren voor ik hem kan aantrekken in koers. Ik brak onlangs mijn sleutelbeen op training en moet de fiets een eindje aan de kant laten staan.”

“Een vrachtwagen die voor me reed, stopte voor een bus op een voorrangsweg. De chauffeur had pas laat gezien dat die bus daar reed en remde bruusk. De vrachtwagen had voorrang, maar de bus kwam toch de straat op. Ik was naar beneden aan het kijken en had niet verwacht dat de vrachtwagen ging remmen. Ik probeerde zelf ook nog te remmen, maar tevergeefs.”

Mikken op het BK

Saver hoopt midden juli opnieuw in competitie te komen. “De Eurométropole Tour en het BK voor beloften heb ik aangestipt. Ik verwacht op het Belgisch kampioenschap veel tegenstand van Lotto Soudal, maar ik ben zeker niet kansloos als ik een goede dag heb. En volgend jaar zou ik graag prof worden. Het kan zijn dat ik bij Minerva blijf, maar het kan ook zijn dat ik andere oorden opzoek.” (IVDA)