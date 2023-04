Profrenner Thomas Joseph rijdt binnenkort wereldbeker gravelbike: “De eerste wedstrijd zal een ontdekkingstocht zijn”

Thomas Joseph (26) is dit jaar terug van weggeweest bij Tarteletto-Isorex. Naast zijn wegcampagne zal hij deelnemen aan enkele Wereldbekermanches gravelbike. Als ambassadeur van Giant hoopt hij in oktober deel te nemen aan het WK in het Italiaanse Veneto.

Thomas Joseph sukkelde de voorbije week met een luchtweginfectie. “Ik nam het zekere voor het onzekere en liet me testen op corona. Gelukkig was de test negatief”, vertelt de Kemmelnaar. “Anders ben ik best wel tevreden over mijn eerste weken. We konden pas in maart onze eerste koersen rijden, nadat we geen voorbereidingsrondes in Turkije en Rwanda reden. De stage daarvoor was goed, maar je bouwt toch een bepaalde achterstand op ten opzichte van de renners die eerder in koers kwam.”

“De koersen waar ik het meest van verwachtte, waren ook goed. In Rucphen kon ik ondanks dat ik opgehouden werd door een val nog 14de eindigen. Ook in Nokere was ik goed, maar toen werd ik opnieuw opgehouden. Dit keer was het door de zware val van Victor Campenaerts. In Bredene-Koksijde Classic was ik goed mee in de eerste groep.”

Pittig drieluik

Thomas moest ook nog invallen in de Tourangelle. “Dat was op dezelfde dag als Gent-Wevelgem en het was ook hondenweer. Ik heb er kou geleden en misschien raapte ik daar wel mijn ziekte op.”

De volgende vier koersen van Thomas zijn opnieuw bij onze zuiderburen. “Op 11 april is er Paris-Camembert, waar ik graag een resultaat wil rijden. Daarna volgt het pittige drieluik Classic Grand Besançon Doubs, Tour du Jura Cycliste en Tour du Doubs. In de drukke meimaand rijd ik nog de Ronde van Griekenland en kijk ik onder meer uit naar de Port Epic.”

“De eerste manche is vlak bij de Sierra Nevada, geen meter vlak dus”

Na de Tour du Doubs keert hij naar huis terug en op 21 april vertrekt Thomas naar Spanje voor de eerste manche van de Wereldbeker gravelbiken. “Op 23 april start het seizoen in Berja, dat ligt in de regio van de Sierra Nevada. Het zal dus geen meter vlak zijn. Ik hoop met een goede conditie van de wegwedstrijden naar daar te trekken. In de eerste manche zal ik deze discipline moeten leren kennen. Ik zie het als een ontdekkingstocht.”

Ambassadeur Giant

Er is een samenwerking met Giant en de Ieperse Giant Store Tommies Velodroom opgestart. “Ik ben hun ambassadeur. Naast Berja mik ik nog op manches in Aken en Houffalize. De rest moet ik nog bekijken. De belangrijkste periode is in oktober met op zondag 1 oktober het BK en EK in Oud-Heverlee. Een week later is er het WK in Veneto. Daar won Gianni Vermeersch vorig jaar de wereldtitel. Ik hoop me te kwalificeren voor het WK en zal daarvoor binnen een bepaalde tijdslimiet moeten finishen.”