Profkermiskoers palmt Westrozebeke in op maandag 25 juli: “Met Jelle Wallays en Tom Devriendt”

Jelle Wallays en Tom Devriendt worden maandag 25 juli de blikvangers van de 71ste Grote Prijs Raf Jonckheere, de profkermiskoers in Westrozebeke. Het wordt de laatste editie onder de vleugels van de Wellevende Sportvrienden. Westrozebeke Koerst neemt alles over.

“Wij zorgen enkel nog voor het administratieve en voor de seingevers”, verduidelijkt Freddy Dewulf van de Wellevende Sportvrienden. “Ik ben twintig jaar secretaris, diverse leden van onze feitelijke vereniging zijn 35 jaar lid. We blijven met zes of zeven man over. De voorbije jaren vielen diverse mensen uit. Zij werden niet vervangen. Voor de financiën en de samenstelling van het deelnemersveld staat Westrozebeke Koerst, een nieuwe vzw, in. Het is de laatste keer dat we met de Wellevende Sportvrienden meewerken aan de organisatie van de profkoers.”

Westrozebeke Koerst

Vanaf volgend jaar neemt Westrozebeke Koerst alles in handen. Jimmy Huyghe en zijn medewerkers staan reeds in voor het deelnemersveld. “Jelle Wallays komt volgende maandag als thuisrenner en ex-winnaar aan de start”, vertelt Huyghe. “Ook Tom Devriendt, die dit voorjaar vierde in Parijs-Roubaix, zakt naar Westrozebeke af. Laurens Huys, ploegmaat van Devriendt bij Intermarché-Wanty-Gobert, neemt eveneens deel. Verder zullen er ook selecties van Sport Vlaanderen-Baloise, Tarteletto-Isorex en Minerva aan de start komen. En daarnaast nog een aantal buitenlandse teams.”

Westrozebeke Koerst zal voor het eerst gasten in de watten proberen leggen. Want in Bar Musette, een soort vipdorpje op de hoek van de Dorpsstraat met de Vijfwegenstraat, wordt een vipformule aangeboden. (HF)

Maandag 25 juli om 14 uur in Westrozebeke: GP Raf Jonckheere (16 x 10,25 km).