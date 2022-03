Ploegleider-in-spe Jeanick Schepens: “Het is fascinerend”

Op je zestigste een nieuwe hobby starten! Jeanick Schepens uit Heule doet het. Hij is de kwalificaties voor ploegleider aan het verzamelen. Weldra staat hij bij de junioren van de Lead Out Cycling Academy op eigen benen.

Door de fusie tussen Gaverzicht-BE Okay en EFC-L&R-Vulsteke worden nieuwe paden bewandeld. Wim Louage, bij de U19 sportief verantwoordelijke, liet zijn oog vallen op Jeanick Schepens om de omkadering te verruimen. “In Ledegem was Zico Waeytens mijn buurman”, vertelt Schepens. “Zico is een hele goede vriend geworden. Hij vroeg me zelfs raad bij contractbesprekingen. Als hij volgende maand zijn eerste bokswedstrijd afwerkt, zal ik er zijn.”

Niet getwijfeld

Toen Waetens eind 2019 stopte met koersen en omdat hij zelf niet meer werkt, kreeg Jeanick Schepens een zee van tijd. “Vorig jaar zat ik toevallig samen met Wim Louage”, verduidelijkt de gewezen Ledegemnaar. “Van de koers ben ik altijd zot geweest. Dat kwam ter sprake. Wim had het over het nieuwe project dat op stapel stond. Plots belde hij met de vraag of ik tot de omkadering van EFC-L&R-AGS wou toetreden. Ik heb niet getwijfeld.”

Hectisch

De zestigjarige Schepens werkte de ploegleiderscursus af en ging de voorbije weken mee met Wim Louage en Ivo Lins naar Kuurne-Brussel-Kuurne, de Omloop van Yerseke en Nokere Koerse. “Ik hoop zo rap mogelijk alles te leren”, gaat Schepens verder. “Het is fascinerend. In de Omloop van Yerseke heb ik al eens de volgwagen mogen besturen, toen als neutrale wagen. In Nokere Koerse was ik copiloot.”

“Daar hebben we het eerste uur vijf keer moeten ingrijpen. Tactisch moet ik nog veel leren, een renner na materiaalpech terugbrengen, is ook speciaal. Want in zo’n karavaan achter het peloton gaat het er bijzonder hectisch aan toe.”

(HF)