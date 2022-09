Pittem Koerst opent Keizer der Junioren: “Meer beleving creëren in Pittem”

De Keizer der Junioren, een internationale tweedaagse voor junioren, keert terug naar het oorspronkelijke stramien. Pittem Koerst staat zaterdag in voor de eerste etappe. Veloclub Koksijde neemt de tweede dag, met een tijdrit in Wulpen en finale in Koksijde, voor haar rekening.

Vorig jaar werden de rollen omgedraaid. Door de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen kon Pittem Koerst enkel op zondag naar de Vlaamse Ardennen. Bovendien was er in Pittem enkel start en aankomst. “Binnen het bestuur hebben we iedereen zijn mening laten geven”, vertelt voorzitter Geert Demeulemeester. “Zaterdag willen we in eigen dorp meer beleving creëren. De lus in de Vlaamse Ardennen is wat korter. We gaan niet over de Kluisberg en de Knokteberg. Wel over Tiegemberg, Oude Kwaremont, Paterberg en in de andere richting een tweede keer Tiegem. De rit sluiten we af met twee mooie plaatselijke ronden. Waar volgens mij nog het verschil kan worden gemaakt.”

Wielerliefhebbers die in Pittem blijven krijgen een afwachtingswedstrijd te zien. Om 14.45 uur start een koers voor nieuwelingen over acht ronden van zes kilometer. “Die omloop is twee kilometer korter dan de twee plaatselijke ronden voor de junioren”, verduidelijkt Demeulemeester. “Door die extra koers hopen we in Pittem meer respons te krijgen. Op het vlak van sponsoring mogen we alles behalve klagen. Centen verzamelen ging vlotter dan verwacht. De Keizer der Junioren werkt met een budget van 35.000 euro. Wij betalen de helft, Koksijde de andere helft. Met dat verschil dat Koksijde financiële steun van de gemeente krijgt, wij niet. We krijgen wel veel logistieke ondersteuning, maar financieel moeten we alles zelf ophoesten. Niet eenvoudig, zeker als je weet dat wij 280 seingevers plus 17 mobiele signaalgevers nodig hebben.”

Zaterdag 17 september om 14.30 uur in Pittem: openingsrit Keizer der Junioren 111,2 km.