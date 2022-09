Pierre Buyse stopt binnenkort als wielerbondafgevaardigde: “Mocht voor mij gerust nog langer duren”

Na een carrière van 40 jaar zwaait Pierre Buyse binnenkort af als wielerbondsafgevaardigde. Een mooie mijlpaal, al had hoefde het voor Pierre zelf nog niet te eindigen.

Voor Pierre speelt de koers al geruime tijd een rol in zijn leven. Het begon voor hem allemaal zelf als wielrenner. “In 1963 reed ik mijn eerste koersen”, blikt hij terug. “Dat heeft ongeveer een jaar of drie geduurd. Maar de passie voor de koers is gebleven. Ik zat ook in het Sportverbond Meulebeke en in 1979 was ik ook een van de oprichters van de Molenspurters Meulebeke.”

Pierre was ruim 30 jaar voorzitter van de Molenspurters, maar daarnaast heeft hij ook een lange carrière als wielerbondafgevaardigde achter de rug. “Dat verhaal begon voor mij in 1983. Mijn eerste wedstrijd was toen het clubkampioenschap van Meulebeke”, herinnert hij nog levendig. “Het waren zeker mooie tijden en ik hou er veel herinneringen aan over, goede en slechte. Want ook de schorsingen als ik iets verkeerd zei, blijven bij. Je voelt je dan toch wat in je eer gekrenkt, maar dat gaat ook weer over. De positieve momenten halen nog altijd ruimschoots de bovenhand.”

In 2023 eindigt de carrière van Pierre als afgevaardigde definitief. “Ik ben ondertussen 74 en vanaf volgend jaar mag ik jammer genoeg niet meer aantreden. Het voelt wat aan als afgeschreven worden, moet ik bekennen, want ik had zeker nog willen verder doen. Ik hoop nu vooral dat ik toch nog een andere functie kan invullen, want ik voel dat ik nog steeds inzetbaar kan zijn. Er zijn genoeg jobs bij de bond die een oud-afgevaardigde zou kunnen doen. Hoe dan ook blijf ik naar wedstrijden gaan, eventueel zelfs als seingever. Er komt nu veel tijd vrij voor mij en die zal ik nog altijd met koers proberen in te vullen.” (LR)