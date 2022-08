Philippe Soenens over Soudal- Quick.Step Devo Team: “Lefevere is op zoek naar klimmers”

Patrick Lefevere heeft volgend jaar een opleidingsploeg. Zes jaar na Klein Constantia waagt hij zich er weer aan. Het Soudal-Quick.Step Development Team bouwt op de grondvesten van Team Elevate p/b Home Solution Soenens, de continentale ploeg van Bart Roosens en Philippe Soenens.

“Dit is iets wat we al drie of vier jaar in gedachten hebben”, benadrukt Philippe Soenens. “Alleen hield Patrick Lefevere de boot af. Omdat renners van Klein Constantia vaak na hun doortocht bij het opleidingsteam voor andere ploegen kozen. Samen met sportdirecteur Kevin Hulsmans hebben we hem kunnen overtuigen deze stap te zetten. Inderdaad, Home Solution en Soenens zitten vanaf 2023 niet meer verwerkt in de naam van het team, maar zullen wel op de trui staan. Die sponsoring blijft.”

Met William Junior Lecerf heeft de ploeg al één nieuwe naam voor volgend seizoen. Hij komt over van het Lotto-Soudal U23-team. Laatstejaarsbeloften zoals Arno Claeys en Davide Bomboi zullen voor volgend jaar een andere ploeg moeten zoeken. “In theorie stappen alle andere jongens mee over naar het Soudal-Quick.Step Development Team”, verduidelijkt Soenens. “Ik denk dat de kans groot is dat Warre Vangheluwe volgend jaar prof wordt.”

Remco Evenepoel

Het programma van de nieuwe opleidingsploeg onder de vleugels van Soudal-Quick.Step blijft in grote lijnen gelijk aan dat van Team Elevate p/b Home Solution Soenens. “Al zullen we volgend jaar wellicht wat meer rittenkoersen inpassen”, gaat Soenens verder. “Patrick Lefevere is op zoek naar klimmers. Om in de toekomst Remco Evenepoel in de grote ronden bij te staan. Bij de start van Home Solution-Soenens was het altijd het opzet zo hoog mogelijk te geraken in de beloftencategorie. De samenwerking met Patrick Lefevere is een volgende stap in dat proces”, besluit hij.