Pervijzenaar trekt naar Development Team Intermarché: Jelle Vermoote (21) blijft zijn profdroom najagen

Als junior mocht hij nog mee naar het WK veldrijden in Bogense, nu is hij één van de betere Belgische beloften op de weg. Jelle Vermoote (21) blijft zijn profdroom najagen. “Als ik in 2023 dezelfde stap als dit jaar kan zetten, geloof ik daar zeker in.”

Vorig weekend was Vermoote met de nationale belofteploeg, onder leiding van Development Coach Serge Pauwels, aan de slag in de tweedaagse Orlen Grand Prix, een Nations Cup-wedstrijd in Polen. Een mooie uitslag zat er niet in. “In de eerste etappe sloeg sloeg de kou in mijn benen en misten we met de ploeg de beslissende ontsnapping van 24. De dag erna ging het beter. Ik heb veel op kop gereden om de kopgroep terug te pakken. Slechts één renner bleef voorop. Het is altijd speciaal om voor de nationale ploeg uit te komen, zeker in Polen. Dit was opnieuw een ervaring die ze me niet meer kunnen afnemen.”

Vermoote, die uitkomt voor Acrog-Tormans, begon het seizoen met een zege in het Franse Circuit des 4 Cantons. “Daarna kende ik een mindere periode, maar in mei en juni behaalde ik bijna alleen maar podiumplaatsen in grote koersen. Ik haalde de selectie voor het Europees kampioenschap op de weg in het Portugese Anadia, maar had daar slechte benen. Drie uur na de finish testte ik positief op corona. Ik heb meer dan drie weken niet gekoerst en hervatte in de Ronde van Namen. Sindsdien gaat het weer de goeie richting uit. Ik hoop dit seizoen nog enkele mooie resultaten te behalen, vooral in een Spaanse rittenkoers die we eind september met de ploeg zullen betwisten. Ik wilde dit jaar opnieuw een stap vooruitzetten en dat is me gelukt.”

Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, want Vermoote krijgt een plekje in het kersverse Development Team van Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik was meteen verkocht. Ik wil sowieso nog een jaar belofte blijven. Als ik in 2023 dezelfde stap kan zetten, zie ik het wel goed komen met die profdroom van mij. Ik word gevolgd door Sport Vlaanderen-Baloise, dat mij deze zomer liet testen. Maar het doel van mijn nieuwe ploeg is dat ik later kan doorstromen naar het WorldTourteam van Intermarché-Wanty-Gobert.”

Vierde op EK veldrijden

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar vier jaar geleden was de student sport en beweging aan Howest Brugge nog een van de beste junioren van dit land in het veldrijden. Op het EK in Rosmalen strandde hij op een zucht van het podium en moest hij alleen Pim Ronhaar, Witse Meeussen en Thibau Nys voor zich dulden. Op het WK in het Deense Bogense kende Vermoote een mindere dag en finishte hij als 31ste. “Toen zat ik nog met een mooie toekomst als crosser in mijn hoofd, maar de daaropvolgende winter, mijn eerste als belofte, verliep heel slecht, terwijl ik op de weg wel goed uit de verf kwam. Het jaar erna blesseerde ik me net voor de start van het veldritseizoen en stond ik enkele weken aan de kant. Toen heb ik de keuze gemaakt om de switch te maken. Ik heb me die keuze nog niet beklaagd.”