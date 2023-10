Pech houdt Gilles Burssens van medaille op BK gravel

Tweedejaarsjunior Gilles Burssens moest op het Belgisch kampioenschap gravelracen in Oud-Heverlee vrede nemen met een vierde plaats. De 18-jarige Westkapellenaar zat in de kopgroep toen hij door pech achteruit werd geslagen.

“Het was van in de start volle bak koersen”, vertelt Gilles Burssens. “Met alle categorieën die voor ons gestart waren, was het wel heel druk en ambetant koersen.” De renner van Laeremans Cycling Team wist desondanks een plaatsje in een selecte kopgroep te veroveren. Kort voor het einde van de eerste ronde kwam de talentvolle Westkapellenaar echter ten val toen de latere winnaar Tars Poelvoorde tegen hem botste. “Ik ben dan in het groepje van Gaetan Warnier terechtgekomen. Maar in de laatste vijftien kilometer had ik krampen, wat me in de sprint de derde plaats heeft gekost. Zonder die val zat er zeker meer in, want ik voelde me heel goed in die kopgroep.”

Gebroken nekwervel

Het was voor Gilles Burssens nota bene pas de eerste kennismaking met de nieuwe wielerhype. “Ik wist dus totaal niet wat ik moest verwachten, maar ik wil zeker nog zulke wedstrijden doen. De discipline ligt me wel. Het was eigenlijk ook wel een mooi parcours, maar misschien toch te smal.”

Door een fietsongeval eind mei zag de tweedejaarsjunior zowat zijn hele zomer in het water vallen. Burssens moest onder andere door een gebroken nekwervel lang revalideren. “Gelukkig heb ik nu enkel van mijn mond nog wat last. Het was deze zomer mijn bedoeling om toch redelijk wat koersen op de weg te rijden. Ik ging in de 3 Nations Cup ook mountainbiken op hoog niveau. Het BK in Houffalize was mijn hoofddoel, maar daar is dus niets van gekomen.”

Op het strand zullen we de Westkapellenaar wel opnieuw een hele winter aan het werk zien. Als Belgisch kampioen in zijn leeftijdscategorie wil hij de nationale driekleur uiteraard showen. “Ik wil er elke wedstrijd voor gaan. Het deelnemersveld wordt altijd maar sterker, maar het is mijn doel om overal tussen de profs te eindigen.”

Mooiste overwinning

Tijdens zijn zege met Cédric Defreyne in de duorace van Bredene toonde Burssens vorig seizoen alvast uit het goede hout gesneden te zijn. “Dat was mijn mooiste overwinning. Het was fantastisch om samen met mijn copain en met Tiesj Benoot in de kopgroep te zitten.” (AC)